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Лукашенко заявил о приведении в готовность средств ПВО
Лукашенко заявил о приведении в готовность средств ПВО - РИА Новости, 01.03.2022
Лукашенко заявил о приведении в готовность средств ПВО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским силам,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:37
2022-03-01T17:58
александр лукашенко
в мире
белоруссия
пво
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МИНСК, 1 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским силам, передает агентство Sputnik Беларусь."Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами", — сказал он на заседании белорусского Совбеза."По-другому мы не можем. Мы постоянно ждем провокаций от западных партнеров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере", — отметил Лукашенко.
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александр лукашенко, в мире, белоруссия, пво
11:37 01.03.2022 (обновлено: 17:58 01.03.2022)
 
Лукашенко заявил о приведении в готовность средств ПВО

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о приведении в готовность средств ПВО

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским силам, передает агентство Sputnik Беларусь.
"Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами", — сказал он на заседании белорусского Совбеза.
"По-другому мы не можем. Мы постоянно ждем провокаций от западных партнеров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере", — отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с военными - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 11:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минск делает все для остановки кровопролития на Украине, заявил Лукашенко
 
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