https://ria.ru/20220301/pvo-1775770086.html
Лукашенко заявил о приведении в готовность средств ПВО
Лукашенко заявил о приведении в готовность средств ПВО - РИА Новости, 01.03.2022
Лукашенко заявил о приведении в готовность средств ПВО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским силам,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:37
2022-03-01T11:37
2022-03-01T17:58
александр лукашенко
в мире
белоруссия
пво
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МИНСК, 1 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским силам, передает агентство Sputnik Беларусь."Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами", — сказал он на заседании белорусского Совбеза."По-другому мы не можем. Мы постоянно ждем провокаций от западных партнеров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере", — отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775764521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, в мире, белоруссия, пво
11:37 01.03.2022 (обновлено: 17:58 01.03.2022)
Лукашенко заявил о приведении в готовность средств ПВО
Президент Белоруссии Лукашенко заявил о приведении в готовность средств ПВО