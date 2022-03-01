https://ria.ru/20220301/pvo-1775770086.html

Лукашенко заявил о приведении в готовность средств ПВО

Лукашенко заявил о приведении в готовность средств ПВО - РИА Новости, 01.03.2022

Лукашенко заявил о приведении в готовность средств ПВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским силам,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:37

2022-03-01T11:37

2022-03-01T17:58

александр лукашенко

в мире

белоруссия

пво

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МИНСК, 1 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским силам, передает агентство Sputnik Беларусь."Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами", — сказал он на заседании белорусского Совбеза."По-другому мы не можем. Мы постоянно ждем провокаций от западных партнеров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере", — отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775764521.html

белоруссия

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Владимир Лаврентьев

александр лукашенко, в мире, белоруссия, пво