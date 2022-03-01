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Путин подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности
Путин подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности - РИА Новости, 02.03.2022
Путин подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности
Президент Владимир Путин подписал указ по обеспечению финансовой стабильности России, который помимо прочего предполагает со 2 марта запрет на вывоз из страны... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-01T22:20
2022-03-02T08:31
россия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ по обеспечению финансовой стабильности России, который помимо прочего предполагает со 2 марта запрет на вывоз из страны наличной валюты на сумму более десяти тысяч долларов, говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.Как указано в документе, эти шаги вызваны "недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Они направлены на защиту национальных интересов.Кроме того, президент постановил ввести для резидентов особый порядок заключения сделок по выдаче рублевых займов, а также продаже ценных бумаг и недвижимости иностранным лицам, которые связаны с государствами, установившими санкции против России. Эта мера распространяется и на тех, кто находится под контролем указанных иностранных лиц, "независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности".Для проведения этих операций необходимо будет получить разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям, а сделки с недвижимостью и ценными бумагами могут заключаться на организованных торгах на основании разрешений ЦБ по согласованию с Минфином.Также правкомиссия сможет выдавать разрешения на сделки, которые полностью запрещал указ от 28 февраля: предоставление валютных займов нерезидентам и зачисление валюты на свои счета за рубежом."Порядок осуществления (исполнения) сделок (операций), предусмотренный настоящим Указом, не распространяется на сделки (операции), стороной которых является Центральный банк Российской Федерации и государственные органы", — уточняется в указе.Документ также уточняет, что кредитные организации вправе переводить валюту на корреспондентские счета в банках-нерезидентах с учетом ограничений, предусмотренных данным указом.Кабмину поручено в пятидневный срок утвердить порядок выдачи правкомиссией упомянутых разрешений.Указ вступает в силу со дня опубликования.После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых Сбербанк и ВТБ. Несколько банков отключают от SWIFT.Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа закрыла небо для любых российских самолетов, а также запретила своим компаниям поставлять летательные аппараты и комплектующие для них.В Москве сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
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россия
22:20 01.03.2022 (обновлено: 08:31 02.03.2022)
 
Путин подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности

Президент России Путин запретил вывоз валюты на сумму больше 10 тысяч долларов наличными

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ по обеспечению финансовой стабильности России, который помимо прочего предполагает со 2 марта запрет на вывоз из страны наличной валюты на сумму более десяти тысяч долларов, говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.
Как указано в документе, эти шаги вызваны "недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Они направлены на защиту национальных интересов.
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Кроме того, президент постановил ввести для резидентов особый порядок заключения сделок по выдаче рублевых займов, а также продаже ценных бумаг и недвижимости иностранным лицам, которые связаны с государствами, установившими санкции против России. Эта мера распространяется и на тех, кто находится под контролем указанных иностранных лиц, "независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности".
Для проведения этих операций необходимо будет получить разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям, а сделки с недвижимостью и ценными бумагами могут заключаться на организованных торгах на основании разрешений ЦБ по согласованию с Минфином.
Также правкомиссия сможет выдавать разрешения на сделки, которые полностью запрещал указ от 28 февраля: предоставление валютных займов нерезидентам и зачисление валюты на свои счета за рубежом.
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"Порядок осуществления (исполнения) сделок (операций), предусмотренный настоящим Указом, не распространяется на сделки (операции), стороной которых является Центральный банк Российской Федерации и государственные органы", — уточняется в указе.
Документ также уточняет, что кредитные организации вправе переводить валюту на корреспондентские счета в банках-нерезидентах с учетом ограничений, предусмотренных данным указом.
Кабмину поручено в пятидневный срок утвердить порядок выдачи правкомиссией упомянутых разрешений.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
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Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа закрыла небо для любых российских самолетов, а также запретила своим компаниям поставлять летательные аппараты и комплектующие для них.
В Москве сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.
Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
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