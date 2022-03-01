https://ria.ru/20220301/putin-1775912349.html

ФОМ: уровень доверия россиян к Путину вырос с 60 до 71 процента за неделю

ФОМ: уровень доверия россиян к Путину вырос с 60 до 71 процента за неделю - РИА Новости, 01.03.2022

ФОМ: уровень доверия россиян к Путину вырос с 60 до 71 процента за неделю

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину за неделю вырос на 11 процентных пунктов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:15

2022-03-01T19:15

2022-03-01T20:58

владимир путин

фомнибус

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину за неделю вырос на 11 процентных пунктов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Социологи провели исследование 25-27 февраля после признания Россией независимости ЛНР и ДНР, 71 процент респондентов заявили, что скорее доверяют Путину, тогда как 20 февраля такого мнения придерживались 60 процентов.Скорее не доверяют Путину 18 процентов (29 процентов — 20 февраля). Затруднились ответить на вопрос 11 процентов.Скорее хорошей работу Путина на посту президента оценивает 71 процент (64 — 20 февраля). Скорее плохой работу главы государства признают 15 процентов (21 процент — 20 февраля). Еще 14 процентов затруднились ответить.Опрос "ФОМнибус" провели 25-27 февраля в 104 населенных пунктах 53 субъектов России среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

владимир путин, фомнибус, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика