https://ria.ru/20220301/putin-1775813840.html
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 01.03.2022
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет несколько международных телефонных разговоров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:42
2022-03-01T13:42
2022-03-01T13:42
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет несколько международных телефонных разговоров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле. У него сегодня в течение дня будет несколько международных телефонных разговоров. Мы вас будем информировать весьма оперативно", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220301/vstrecha-1775812901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент Путин проведет несколько международных телефонных разговоров