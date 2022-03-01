https://ria.ru/20220301/putin-1775813840.html

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 01.03.2022

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет несколько международных телефонных разговоров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:42

2022-03-01T13:42

2022-03-01T13:42

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет несколько международных телефонных разговоров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле. У него сегодня в течение дня будет несколько международных телефонных разговоров. Мы вас будем информировать весьма оперативно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220301/vstrecha-1775812901.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, владимир путин, дмитрий песков