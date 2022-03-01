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"Ренессанс Кредит" повышает процент на остаток средств по карте "Главная"

"Ренессанс Кредит" повышает процент на остаток средств по карте "Главная" - РИА Новости, 01.03.2022

"Ренессанс Кредит" повышает процент на остаток средств по карте "Главная"

КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) c 1 марта 2022 года повышает процент на любой ежедневный остаток средств по карте "Главная" до 9%. А еще возвращает кэшбэк 1,5% за... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:05

2022-03-01T18:05

2022-03-01T18:07

ренессанс кредит

экономика

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КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) c 1 марта 2022 года повышает процент на любой ежедневный остаток средств по карте "Главная" до 9%. А еще возвращает кэшбэк 1,5% за любые покупки. Доход начисляется бонусами, которые легко компенсировать рублями в мобильном банке (6+) по курсу 1 бонус = 1 рубль. Деньги моментально зачисляются на карту. С условиями начисления процентов на остаток бонусами можно ознакомиться здесь. Подробная информация о порядке начисления и использования кэшбэка здесь.Все карты российской и зарубежных платежных систем, эмитированные банком "Ренессанс Кредит", работают как обычно, в соответствии с текущими тарифами. Никаких ограничений по операциям по картам за рубежом нет. Все расчеты, в том числе в иностранной валюте, осуществляются без задержек. А с "Главной" можно свободно распоряжаться финансами, получая двойную выгоду за хранение денег на карте и за ежедневные привычные покупки. Снимать наличные с карты можно без комиссии в банкомате любого банка до 300 тысяч рублей в месяц. Моментально пополнить "Главную" легко в мобильном приложении "Ренессанс Кредит" с дебетовой карты любого банка. Выпуск и обслуживание карты полностью бесплатны, без дополнительных условий!Подать заявку на оформление "Главной" можно на сайте rencredit.ru, заполнив небольшую анкету. А курьер доставит пластик в удобное для вас место и время. Также карту можно получить в офисе банка или оформить виртуальную версию в мобильном приложении "Ренессанс Кредит".Банк "Ренессанс Кредит" – российская коммерческая организация, не попадает под какие-либо ограничения и санкции и работает в привычном режиме, уверенно чувствуя себя в сложившийся ситуации. Банк своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по договорам. Офисы "Ренессанс Кредит" работают в обычном режиме. Также все услуги банка доступны круглосуточно по всей территории России в интернет- и мобильном банке.

https://ria.ru/20220213/valyuta-1772538325.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

#партнерскийматериал, ренессанс кредит, экономика