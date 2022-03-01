https://ria.ru/20220301/prilozhenie-1775949428.html
Apple сообщила об ограничениях для России из-за ситуации вокруг Украины
Apple сообщила об ограничениях для России из-за ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 02.03.2022
Apple сообщила об ограничениях для России из-за ситуации вокруг Украины
Американская компания Apple приостанавливает продажи товаров в России, вводит ограничения на доступ к приложениям RT и Sputnik вне Российской Федерации, а также РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-01T23:52
2022-03-01T23:52
2022-03-02T01:38
технологии
россия
украина
apple
санкции
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Американская компания Apple приостанавливает продажи товаров в России, вводит ограничения на доступ к приложениям RT и Sputnik вне Российской Федерации, а также ограничения на использования системы платежей. Об этом говорится в распространенном заявлении корпорации.Также, по информации корпорации, отключен трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple на Украине "из соображений безопасности и мер предосторожности" для граждан этой страны.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220302/ford-1775952134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, украина, apple, санкции
23:52 01.03.2022 (обновлено: 01:38 02.03.2022)
Apple сообщила об ограничениях для России из-за ситуации вокруг Украины
Apple приостановила продажи товаров в России и ограничила использование Apple Pay
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Американская компания Apple приостанавливает продажи товаров в России, вводит ограничения на доступ к приложениям RT и Sputnik вне Российской Федерации, а также ограничения на использования системы платежей. Об этом говорится в распространенном заявлении корпорации.
"Мы приняли ряд шагов в ответ на вторжение. Мы приостановили продажи всех продуктов в России. На прошлой неделе мы остановили экспорт через все каналы сбыта в страну. Apple Pay и другие сервисы были ограничены. RT News и Sputnik News боле не доступны для загрузки через App Store вне России", — сообщила Apple.
Также, по информации корпорации, отключен трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple
на Украине
"из соображений безопасности и мер предосторожности" для граждан этой страны.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.