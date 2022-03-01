https://ria.ru/20220301/pravitelstvo-1775772946.html
Правительство предоставит банкам ликвидность на 590 миллиардов рублей
Правительство предоставит банкам ликвидность на 590 миллиардов рублей - РИА Новости, 01.03.2022
Правительство предоставит банкам ликвидность на 590 миллиардов рублей
Банк России ожидает, что правительство за период со 2 по 5 марта предоставит ликвидность банковскому сектору на 590 миллиардов рублей, следует из прогноза,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:45
2022-03-01T11:45
2022-03-01T11:57
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банк России ожидает, что правительство за период со 2 по 5 марта предоставит ликвидность банковскому сектору на 590 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ.Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 24 февраля по 1 марта, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 1,5 триллиона рублей.Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 145 миллиардов. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 192 миллиарда рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,029 триллиона рублей.Кроме того, ЦБ не установил лимит на основном аукционе РЕПО сроком одна неделя (дата проведения -1 марта).Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
https://ria.ru/20220228/snizhenie-1775670689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ипотека, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
11:45 01.03.2022 (обновлено: 11:57 01.03.2022)
Правительство предоставит банкам ликвидность на 590 миллиардов рублей
Правительство со 2 по 5 марта предоставит ликвидность банкам на 590 миллиардов рублей
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банк России ожидает, что правительство за период со 2 по 5 марта предоставит ликвидность банковскому сектору на 590 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ.
Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 24 февраля по 1 марта, правительство, по оценке ЦБ
, абсорбировало ликвидность на 1,5 триллиона рублей.
Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 145 миллиардов. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 192 миллиарда рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,029 триллиона рублей.
Кроме того, ЦБ не установил лимит на основном аукционе РЕПО сроком одна неделя (дата проведения -1 марта).
Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.