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ООН: санкции ЕС не должны негативно отражаться на правах обычных граждан
ООН: санкции ЕС не должны негативно отражаться на правах обычных граждан - РИА Новости, 01.03.2022
ООН: санкции ЕС не должны негативно отражаться на правах обычных граждан
Санкции не должны негативно отражаться на отдельных правах человека обычных граждан, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель Управления... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:34
2022-03-01T14:34
2022-03-01T14:34
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ЖЕНЕВА, 1 мар – РИА Новости. Санкции не должны негативно отражаться на отдельных правах человека обычных граждан, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел."С нашей точки зрения санкции не должны отражаться на отдельных правах человека. Так что, возможно, надо посмотреть на тех, кто пострадал", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, что санкции, введенные западными странами, привели к массовым запретам на выступление российских артистов и спортсменов за рубежом.Она также добавила, что у нее нет отдельной информации о случаях дискриминации россиян по национальному признаку, включая деятелей культуры и спорта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции, оон, права человека
ООН: санкции ЕС не должны негативно отражаться на правах обычных граждан
УВКПЧ ООН заявило, что санкции ЕС не должны негативно отражаться на правах обычных граждан
ЖЕНЕВА, 1 мар – РИА Новости. Санкции не должны негативно отражаться на отдельных правах человека обычных граждан, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел.
"С нашей точки зрения санкции не должны отражаться на отдельных правах человека. Так что, возможно, надо посмотреть на тех, кто пострадал", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, что санкции, введенные западными странами, привели к массовым запретам на выступление российских артистов и спортсменов за рубежом.
Она также добавила, что у нее нет отдельной информации о случаях дискриминации россиян по национальному признаку, включая деятелей культуры и спорта.