https://ria.ru/20220301/prava-1775835635.html

ООН: санкции ЕС не должны негативно отражаться на правах обычных граждан

ООН: санкции ЕС не должны негативно отражаться на правах обычных граждан - РИА Новости, 01.03.2022

ООН: санкции ЕС не должны негативно отражаться на правах обычных граждан

Санкции не должны негативно отражаться на отдельных правах человека обычных граждан, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель Управления... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:34

2022-03-01T14:34

2022-03-01T14:34

в мире

санкции

оон

права человека

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ЖЕНЕВА, 1 мар – РИА Новости. Санкции не должны негативно отражаться на отдельных правах человека обычных граждан, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел."С нашей точки зрения санкции не должны отражаться на отдельных правах человека. Так что, возможно, надо посмотреть на тех, кто пострадал", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, что санкции, введенные западными странами, привели к массовым запретам на выступление российских артистов и спортсменов за рубежом.Она также добавила, что у нее нет отдельной информации о случаях дискриминации россиян по национальному признаку, включая деятелей культуры и спорта.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, санкции, оон, права человека