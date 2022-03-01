https://ria.ru/20220301/praga-1775879915.html
В Праге зафиксировали случаи притеснения россиян в учебных заведениях
В Праге зафиксировали случаи притеснения россиян в учебных заведениях - РИА Новости, 01.03.2022
В Праге зафиксировали случаи притеснения россиян в учебных заведениях
Случаи притеснения русских зафиксированы в учебных учреждениях, у российского посольства в Чехии не прекращаются митинги, заявил посол России в Праге Александр... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:11
2022-03-01T17:11
2022-03-01T17:25
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Случаи притеснения русских зафиксированы в учебных учреждениях, у российского посольства в Чехии не прекращаются митинги, заявил посол России в Праге Александр Змеевский."К сожалению, были (случаи притеснения - ред.), в том числе в высших и средних учебных заведениях. Даже премьер-министр Чехии был вынужден высказаться против такой практики. Его главный тезис был - дети не должны страдать в этой ситуации", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, у посольства РФ не прекращаются митинги, один из входов практически заблокирован.По его словам, они обратились в чешский МИД, который передал просьбы местным правоохранителям. "Чешская полиция предпринимает меры по защите российского посольства", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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прага, в мире, россия, чехия
17:11 01.03.2022 (обновлено: 17:25 01.03.2022)
В Праге зафиксировали случаи притеснения россиян в учебных заведениях
Посол России: в Праге зафиксировали случаи притеснения россиян в учебных заведениях