Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/praga-1775879915.html
В Праге зафиксировали случаи притеснения россиян в учебных заведениях
В Праге зафиксировали случаи притеснения россиян в учебных заведениях - РИА Новости, 01.03.2022
В Праге зафиксировали случаи притеснения россиян в учебных заведениях
Случаи притеснения русских зафиксированы в учебных учреждениях, у российского посольства в Чехии не прекращаются митинги, заявил посол России в Праге Александр... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:11
2022-03-01T17:25
прага
в мире
россия
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774051003_0:0:3210:1806_1920x0_80_0_0_5f6eed516e687fad8e5eb6e7f3564d61.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Случаи притеснения русских зафиксированы в учебных учреждениях, у российского посольства в Чехии не прекращаются митинги, заявил посол России в Праге Александр Змеевский."К сожалению, были (случаи притеснения - ред.), в том числе в высших и средних учебных заведениях. Даже премьер-министр Чехии был вынужден высказаться против такой практики. Его главный тезис был - дети не должны страдать в этой ситуации", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, у посольства РФ не прекращаются митинги, один из входов практически заблокирован.По его словам, они обратились в чешский МИД, который передал просьбы местным правоохранителям. "Чешская полиция предпринимает меры по защите российского посольства", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html
прага
россия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774051003_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_19438873c3d30d35826b31774bfa07da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
прага, в мире, россия, чехия
17:11 01.03.2022 (обновлено: 17:25 01.03.2022)
 
В Праге зафиксировали случаи притеснения россиян в учебных заведениях

Посол России: в Праге зафиксировали случаи притеснения россиян в учебных заведениях

© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкПрохожие на Карловом мосту в Праге
Прохожие на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в фотобанк
Прохожие на Карловом мосту в Праге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Случаи притеснения русских зафиксированы в учебных учреждениях, у российского посольства в Чехии не прекращаются митинги, заявил посол России в Праге Александр Змеевский.
"К сожалению, были (случаи притеснения - ред.), в том числе в высших и средних учебных заведениях. Даже премьер-министр Чехии был вынужден высказаться против такой практики. Его главный тезис был - дети не должны страдать в этой ситуации", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, у посольства РФ не прекращаются митинги, один из входов практически заблокирован.
По его словам, они обратились в чешский МИД, который передал просьбы местным правоохранителям. "Чешская полиция предпринимает меры по защите российского посольства", - добавил дипломат.
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ВС Российской Федерации водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00
Ни шагу назад — на всех трех фронтах
 
ПрагаВ миреРоссияЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала