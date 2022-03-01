https://ria.ru/20220301/pozitsii-1775920829.html

Подразделения и техника ДНР заняли позиции на Мариупольском направлении

Подразделения и техника ДНР заняли позиции на Мариупольском направлении - РИА Новости, 01.03.2022

Подразделения и техника ДНР заняли позиции на Мариупольском направлении

Подразделения Донецкой народной республики заняли позиции на освобожденной территории на Мариупольском направлении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:00

2022-03-01T20:00

2022-03-01T22:01

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

вооруженные силы рф

россия

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Подразделения Донецкой народной республики заняли позиции на освобожденной территории на Мариупольском направлении, передает корреспондент РИА Новости.Вслед за наступающими частями Народной милиции ДНР позиции на освобожденной территории занимают вспомогательные подразделения и техника, которые выполняют задачи согласно плану операции в тылу передовых отрядов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

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"Лезгинку не танцуем, но гопака дадим" – боец ДНР о настроении и планах "Лезгинку не танцуем, но гопака дадим": боец одного из подразделений ДНР рассказал РИА Новости о боевом настрое и своих планах возглавить Волноваху. 2022-03-01T20:00 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы рф, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, украина