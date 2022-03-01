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Посольство: ЕС нарушает свободу печати репрессиями против RT и Sputnik

Посольство: ЕС нарушает свободу печати репрессиями против RT и Sputnik - РИА Новости, 01.03.2022

Посольство: ЕС нарушает свободу печати репрессиями против RT и Sputnik

Страны Евросоюза осуществляют репрессии в отношении агентства Sputnik и телеканала RT — это вопиющее нарушение свободы печати и попытка Запада заставить... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T07:18

2022-03-01T07:18

2022-03-01T07:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

урсула фон дер ляйен

россия

франция

еврокомиссия

европарламент

tiktok

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МЕХИКО, 1 мар — РИА Новости. Страны Евросоюза осуществляют репрессии в отношении агентства Sputnik и телеканала RT — это вопиющее нарушение свободы печати и попытка Запада заставить замолчать несогласных, заявила российская дипмиссия в Мексике.В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220301/rt-1775703562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, урсула фон дер ляйен, россия, франция, еврокомиссия, европарламент, tiktok, сша, евросоюз, мексика