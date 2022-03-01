Посольство: ЕС нарушает свободу печати репрессиями против RT и Sputnik
Посольство России в Мексике: ЕС нарушает свободу печати репрессиями против RT и Sputnik
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik. Архивное фото
МЕХИКО, 1 мар — РИА Новости. Страны Евросоюза осуществляют репрессии в отношении агентства Sputnik и телеканала RT — это вопиющее нарушение свободы печати и попытка Запада заставить замолчать несогласных, заявила российская дипмиссия в Мексике.
В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.
"Выражаем твердую поддержку СМИ RT и Sputnik перед лицом репрессий со стороны стран Евросоюза! Это вопиющее нарушение свободы печати и попытка заставить замолчать голоса, не согласные с западным "мейнстримом"!" — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Опубликовано: Н. Брыкин