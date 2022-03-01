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Российские посольства подвергаются кибератакам, сообщила Захарова
Российские посольства подвергаются кибератакам, сообщила Захарова - РИА Новости, 01.03.2022
Российские посольства подвергаются кибератакам, сообщила Захарова
Посольства России за рубежом сталкиваются с невиданными кибератаками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:52
2022-03-01T18:43
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Посольства России за рубежом сталкиваются с невиданными кибератаками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что информационные атаки и ранее много раз совершались на ресурсы российских дипмиссий и Москва не раз пыталась привлечь к этому внимание, ставя вопрос на международных площадках."Сейчас работа, в принципе, блокирована. Но нужно понимать, что занимаясь блокированием работы наших посольств, наших постпредств, они наносят урон и ущерб гражданским лицам, которым требуется помощь, требуется координация и они не могут ее получить, потому что отключается связь, потому что начинаются атаки ботов, а иногда и хакеров... Они должны понимать, что разворачивая вот такую информационную атаку с элементами кибернападения они бьют по гражданам собственных стран. Вашингтон, Лондон и Брюссель должны это понимать", - добавила Захарова.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире, ситуация в днр и лнр
17:52 01.03.2022 (обновлено: 18:43 01.03.2022)
 
Российские посольства подвергаются кибератакам, сообщила Захарова

Представитель МИД Захарова сообщила о кибератаках на сайты российских посольств

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Посольства России за рубежом сталкиваются с невиданными кибератаками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наши посольства находятся под невиданной кибератакой. Атакуются и телефоны, это делается все информационными террористами с Украины", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что информационные атаки и ранее много раз совершались на ресурсы российских дипмиссий и Москва не раз пыталась привлечь к этому внимание, ставя вопрос на международных площадках.
"Сейчас работа, в принципе, блокирована. Но нужно понимать, что занимаясь блокированием работы наших посольств, наших постпредств, они наносят урон и ущерб гражданским лицам, которым требуется помощь, требуется координация и они не могут ее получить, потому что отключается связь, потому что начинаются атаки ботов, а иногда и хакеров... Они должны понимать, что разворачивая вот такую информационную атаку с элементами кибернападения они бьют по гражданам собственных стран. Вашингтон, Лондон и Брюссель должны это понимать", - добавила Захарова.
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