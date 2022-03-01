https://ria.ru/20220301/posolstva-1775891529.html

Российские посольства подвергаются кибератакам, сообщила Захарова

Российские посольства подвергаются кибератакам, сообщила Захарова - РИА Новости, 01.03.2022

Российские посольства подвергаются кибератакам, сообщила Захарова

Посольства России за рубежом сталкиваются с невиданными кибератаками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:52

2022-03-01T17:52

2022-03-01T18:43

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Посольства России за рубежом сталкиваются с невиданными кибератаками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что информационные атаки и ранее много раз совершались на ресурсы российских дипмиссий и Москва не раз пыталась привлечь к этому внимание, ставя вопрос на международных площадках."Сейчас работа, в принципе, блокирована. Но нужно понимать, что занимаясь блокированием работы наших посольств, наших постпредств, они наносят урон и ущерб гражданским лицам, которым требуется помощь, требуется координация и они не могут ее получить, потому что отключается связь, потому что начинаются атаки ботов, а иногда и хакеров... Они должны понимать, что разворачивая вот такую информационную атаку с элементами кибернападения они бьют по гражданам собственных стран. Вашингтон, Лондон и Брюссель должны это понимать", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20220301/feyki-1775891775.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире, ситуация в днр и лнр