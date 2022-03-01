https://ria.ru/20220301/posol-1775819627.html

Украина отозвала посла в Киргизии на консультации

Украина отозвала посла в Киргизии на консультации - РИА Новости, 01.03.2022

Украина отозвала посла в Киргизии на консультации

Владимир Зеленский заявил об отзыве на консультации посла из Киргизии за оправдание операции против Украины. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:55

2022-03-01T13:55

2022-03-01T13:59

в мире

владимир путин

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украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил об отзыве на консультации посла из Киргизии за оправдание операции против Украины."Наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения по отношению к тем странам, которые предали свое слово и международное право. Немедленно отзываем посла из Кыргызстана на консультации за оправдание агрессии против Украины", - сказал он в своем обращении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/posol-1775809504.html

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775775639.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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украина

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, владимир зеленский