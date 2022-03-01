https://ria.ru/20220301/posol-1775819627.html
Украина отозвала посла в Киргизии на консультации
Украина отозвала посла в Киргизии на консультации - РИА Новости, 01.03.2022
Украина отозвала посла в Киргизии на консультации
Владимир Зеленский заявил об отзыве на консультации посла из Киргизии за оправдание операции против Украины. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:55
2022-03-01T13:55
2022-03-01T13:59
в мире
владимир путин
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украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил об отзыве на консультации посла из Киргизии за оправдание операции против Украины."Наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения по отношению к тем странам, которые предали свое слово и международное право. Немедленно отзываем посла из Кыргызстана на консультации за оправдание агрессии против Украины", - сказал он в своем обращении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/posol-1775809504.html
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775775639.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, владимир зеленский
13:55 01.03.2022 (обновлено: 13:59 01.03.2022)
Украина отозвала посла в Киргизии на консультации
Зеленский отозвал на консультации посла в Киргизии за оправдание спецоперации на Украине