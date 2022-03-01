https://ria.ru/20220301/portal-1775858825.html

Правительство запускает портал "Объясняем.РФ"

Правительство запускает портал "Объясняем.РФ" - РИА Новости, 01.03.2022

Правительство запускает портал "Объясняем.РФ"

Правительство запускает портал Объясняем.РФ в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:03

2022-03-01T16:03

2022-03-01T17:02

правительство рф

дмитрий чернышенко

общество

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Правительство запускает портал Объясняем.РФ в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию. <…> Новый портал станет источником проверенной, официальной и, что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени", — сказал он.Чернышенко отметил, что ресурс будет работать по аналогии с порталом "Стопкоронавирус.РФ". Там разместят ответы на самые актуальные вопросы, собранные из соцсетей в каждом регионе, — от транспортного сообщения до финансовой стабильности и работы учебных заведений."Граждане смогут направить свои вопросы по текущей ситуации в стране через форму обратной связи. Обращение можно будет направить через страницы "Объясняем.РФ" в социальных сетях: в Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Viber", — добавил вице-премьер.По его словам, мониторинг поступающих вопросов будет вестись постоянно, а ответы будут формироваться максимально оперативно. К работе привлекут все министерства и ведомства, заключил Чернышенко.С начала российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины в интернете появилось огромное множество недостоверных сообщений. Часто подобные видеоролики распространяются в соцсетях под видом рекламы. В Минобороны также отмечали, что многократно выросло количество информационных атак на различные российские государственные учреждения — люди постоянно получают звонки с угрозами, сообщается о минировании школ, детских садов, вокзалов и других объектов. В ближайшее время в Госдуму планируется внести законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях российских вооруженных сил. За такие преступления может грозить до 15 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220228/feyki-1775455876.html

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775532429.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Чернышенко: "Новый портал станет источником проверенной и оперативной информации" Правительство запускает портал "Объясняем.РФ" в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам, ресурс станет источником проверенной и оперативной информации, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. 2022-03-01T16:03 true PT3M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

правительство рф, дмитрий чернышенко, общество, viber, одноклассники