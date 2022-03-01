https://ria.ru/20220301/port-1775936996.html
Французский перевозчик CMA CGM прекратит поставки в российские порты
Французский перевозчик CMA CGM прекратит поставки в российские порты - РИА Новости, 01.03.2022
Французский перевозчик CMA CGM прекратит поставки в российские порты
Французский контейнерный перевозчик CMA CGM объявил о приостановке своей работы в России в связи с ситуацией на Украине, сообщает компания. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T21:53
2022-03-01T21:53
2022-03-01T21:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
франция
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Французский контейнерный перевозчик CMA CGM объявил о приостановке своей работы в России в связи с ситуацией на Украине, сообщает компания."Мы продолжаем следить за ситуацией на Украине и черноморском регионе… В интересах своей безопасности группа с сегодняшнего дня решила приостановить все заказы из России до решения о дальнейших действиях", - говорится в сообщении компании.Отмечается также, что CMA CGM примет необходимые меры предосторожности для защиты своих IT-систем и персональных данных. Компания продолжит наблюдать за развитием ситуации и принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности своих сотрудников и перевозимых товаров.Ранее датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S перестал принимать новые заказы в Россию и из России, не являющиеся жизненно необходимыми.Французская компания CMA CGM S.A. была создана в 1978 году, занимается контейнерными перевозками и судоходством. Компания имеет 755 офисов и 750 складов в 160 странах, обслуживает 420 мировых торговых портов.
https://ria.ru/20220301/mishustin-1775935611.html
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775887034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, франция
Французский перевозчик CMA CGM прекратит поставки в российские порты
Французский контейнерный перевозчик CMA CGM прекратит поставки в российские порты