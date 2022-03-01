Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/port-1775936996.html
Французский перевозчик CMA CGM прекратит поставки в российские порты
Французский перевозчик CMA CGM прекратит поставки в российские порты - РИА Новости, 01.03.2022
Французский перевозчик CMA CGM прекратит поставки в российские порты
Французский контейнерный перевозчик CMA CGM объявил о приостановке своей работы в России в связи с ситуацией на Украине, сообщает компания. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T21:53
2022-03-01T21:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999981_0:0:3364:1892_1920x0_80_0_0_d98c5fb7f56b0442544b923bad27af57.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Французский контейнерный перевозчик CMA CGM объявил о приостановке своей работы в России в связи с ситуацией на Украине, сообщает компания."Мы продолжаем следить за ситуацией на Украине и черноморском регионе… В интересах своей безопасности группа с сегодняшнего дня решила приостановить все заказы из России до решения о дальнейших действиях", - говорится в сообщении компании.Отмечается также, что CMA CGM примет необходимые меры предосторожности для защиты своих IT-систем и персональных данных. Компания продолжит наблюдать за развитием ситуации и принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности своих сотрудников и перевозимых товаров.Ранее датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S перестал принимать новые заказы в Россию и из России, не являющиеся жизненно необходимыми.Французская компания CMA CGM S.A. была создана в 1978 году, занимается контейнерными перевозками и судоходством. Компания имеет 755 офисов и 750 складов в 160 странах, обслуживает 420 мировых торговых портов.
https://ria.ru/20220301/mishustin-1775935611.html
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775887034.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600999981_232:0:2755:1892_1920x0_80_0_0_7376d6aca4251952f9dd02f6a11d1e5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, франция
21:53 01.03.2022
 
Французский перевозчик CMA CGM прекратит поставки в российские порты

Французский контейнерный перевозчик CMA CGM прекратит поставки в российские порты

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийКонтейнеровоз
Контейнеровоз - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Контейнеровоз
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Французский контейнерный перевозчик CMA CGM объявил о приостановке своей работы в России в связи с ситуацией на Украине, сообщает компания.
"Мы продолжаем следить за ситуацией на Украине и черноморском регионе… В интересах своей безопасности группа с сегодняшнего дня решила приостановить все заказы из России до решения о дальнейших действиях", - говорится в сообщении компании.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание по повышению устойчивости экономики - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 21:41
Мишустин утвердил состав комиссии по противодействию санкциям
Отмечается также, что CMA CGM примет необходимые меры предосторожности для защиты своих IT-систем и персональных данных. Компания продолжит наблюдать за развитием ситуации и принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности своих сотрудников и перевозимых товаров.
Ранее датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S перестал принимать новые заказы в Россию и из России, не являющиеся жизненно необходимыми.
Французская компания CMA CGM S.A. была создана в 1978 году, занимается контейнерными перевозками и судоходством. Компания имеет 755 офисов и 750 складов в 160 странах, обслуживает 420 мировых торговых портов.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 17:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мексика не присоединится к санкциям против России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала