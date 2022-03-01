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Более 377 тысяч беженцев с Украины въехали в Польшу
Более 377 тысяч беженцев с Украины въехали в Польшу - РИА Новости, 01.03.2022
Более 377 тысяч беженцев с Украины въехали в Польшу
Более 377 тысяч жителей Украины въехали в Польшу с начала боевых действий, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:38
2022-03-01T10:38
2022-03-01T10:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
польша
украина
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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Более 377 тысяч жителей Украины въехали в Польшу с начала боевых действий, сообщает Пограничная стража республики."С 24 февраля сотрудники Пограничной стражи оформили на пограничных переходах с Украиной более 377,4 тысячи человек, бегущих из объятой войной Украины", - говорится в сообщении.По информации Пограничной стражи, в течении последних суток в Польшу из Украины въехало рекордное число людей – более 100 тысяч.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина
10:38 01.03.2022 (обновлено: 10:41 01.03.2022)
Более 377 тысяч беженцев с Украины въехали в Польшу
Более 377,4 тысячи беженцев с Украины въехали в Польшу