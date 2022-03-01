https://ria.ru/20220301/polsha-1775749664.html

Более 377 тысяч беженцев с Украины въехали в Польшу

Более 377 тысяч беженцев с Украины въехали в Польшу - РИА Новости, 01.03.2022

Более 377 тысяч беженцев с Украины въехали в Польшу

Более 377 тысяч жителей Украины въехали в Польшу с начала боевых действий, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:38

2022-03-01T10:38

2022-03-01T10:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

польша

украина

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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Более 377 тысяч жителей Украины въехали в Польшу с начала боевых действий, сообщает Пограничная стража республики."С 24 февраля сотрудники Пограничной стражи оформили на пограничных переходах с Украиной более 377,4 тысячи человек, бегущих из объятой войной Украины", - говорится в сообщении.По информации Пограничной стражи, в течении последних суток в Польшу из Украины въехало рекордное число людей – более 100 тысяч.

польша

украина

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, польша, украина