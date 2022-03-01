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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/peregovory-1775944809.html
Представитель Эрдогана: переговоры России и Украины вряд ли пройдут в среду
Представитель Эрдогана: переговоры России и Украины вряд ли пройдут в среду - РИА Новости, 01.03.2022
Представитель Эрдогана: переговоры России и Украины вряд ли пройдут в среду
Переговоры между РФ и Украиной вряд ли состоятся в среду, есть технические моменты, встреча может быть отложена на день-два, заявил представитель президента... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T23:09
2022-03-01T23:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
турция
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АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Переговоры между РФ и Украиной вряд ли состоятся в среду, есть технические моменты, встреча может быть отложена на день-два, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.Переговоры представителей России и Украины на белорусско-польской границе могут пройти 2 марта, сообщил ранее РИА Новости близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский."Если переговоры используются с целью выиграть время, они не дадут результатов. Смысл переговоров исчезает. Завтра они (РФ и Украина – ред.) вряд ли смогут встретиться. Есть технические вещи. Они разговаривали друг с другом. Вероятно, это может быть отложено на день или два. Мы находимся в контакте с переговорными группами. Переговоры непростые. У России нереальные требования. Вроде признания Крыма, разоружения Украины. С нашей точки зрения, это неприемлемые требования. Мы сосредоточены на окончании этой войны. Решение о прекращении огня за столом переговоров", - приводит слова Калына CNN Turk.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220301/khulusi-1775749068.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, турция
23:09 01.03.2022
 
Представитель Эрдогана: переговоры России и Украины вряд ли пройдут в среду

Представитель Эрдогана Калын: переговоры России и Украины вряд ли пройдут в среду

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины в Гомельской области
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Переговоры между РФ и Украиной вряд ли состоятся в среду, есть технические моменты, встреча может быть отложена на день-два, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Переговоры представителей России и Украины на белорусско-польской границе могут пройти 2 марта, сообщил ранее РИА Новости близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.
Министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 10:36
В Турции заявили о важности сохранения положений Конвенции Монтре
"Если переговоры используются с целью выиграть время, они не дадут результатов. Смысл переговоров исчезает. Завтра они (РФ и Украина – ред.) вряд ли смогут встретиться. Есть технические вещи. Они разговаривали друг с другом. Вероятно, это может быть отложено на день или два. Мы находимся в контакте с переговорными группами. Переговоры непростые. У России нереальные требования. Вроде признания Крыма, разоружения Украины. С нашей точки зрения, это неприемлемые требования. Мы сосредоточены на окончании этой войны. Решение о прекращении огня за столом переговоров", - приводит слова Калына CNN Turk.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
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