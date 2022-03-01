Представитель Эрдогана: переговоры России и Украины вряд ли пройдут в среду
Представитель Эрдогана Калын: переговоры России и Украины вряд ли пройдут в среду
Переговоры России и Украины в Гомельской области
АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Переговоры между РФ и Украиной вряд ли состоятся в среду, есть технические моменты, встреча может быть отложена на день-два, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Если переговоры используются с целью выиграть время, они не дадут результатов. Смысл переговоров исчезает. Завтра они (РФ и Украина – ред.) вряд ли смогут встретиться. Есть технические вещи. Они разговаривали друг с другом. Вероятно, это может быть отложено на день или два. Мы находимся в контакте с переговорными группами. Переговоры непростые. У России нереальные требования. Вроде признания Крыма, разоружения Украины. С нашей точки зрения, это неприемлемые требования. Мы сосредоточены на окончании этой войны. Решение о прекращении огня за столом переговоров", - приводит слова Калына CNN Turk.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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