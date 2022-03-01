https://ria.ru/20220301/peregovory-1775921293.html
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 01.03.2022
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о встрече Путина и Зеленского
В Кремле считают преждевременным предположение о возможности встречи президентов России и Украины как результате переговоров в Белоруссии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:01
2022-03-01T20:01
2022-03-01T20:09
в мире
дмитрий песков
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле считают преждевременным предположение о возможности встречи президентов России и Украины как результате переговоров в Белоруссии, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что начавшийся российско-украинский переговорный процесс может дойти до встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским."Пока рано делать такие заключения", - сказал Песков РИА Новости, комментируя слова Лукашенко.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775910197.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, дмитрий песков, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир путин
20:01 01.03.2022 (обновлено: 20:09 01.03.2022)
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о встрече Путина и Зеленского
Песков назвал преждевременными разговоры о переговорах между Путиным и Зеленским