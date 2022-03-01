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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/peregovory-1775921293.html
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 01.03.2022
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о встрече Путина и Зеленского
В Кремле считают преждевременным предположение о возможности встречи президентов России и Украины как результате переговоров в Белоруссии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:01
2022-03-01T20:09
в мире
дмитрий песков
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле считают преждевременным предположение о возможности встречи президентов России и Украины как результате переговоров в Белоруссии, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что начавшийся российско-украинский переговорный процесс может дойти до встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским."Пока рано делать такие заключения", - сказал Песков РИА Новости, комментируя слова Лукашенко.
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Александра Покровская
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в мире, дмитрий песков, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир путин
20:01 01.03.2022 (обновлено: 20:09 01.03.2022)
 
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о встрече Путина и Зеленского

Песков назвал преждевременными разговоры о переговорах между Путиным и Зеленским

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле считают преждевременным предположение о возможности встречи президентов России и Украины как результате переговоров в Белоруссии, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что начавшийся российско-украинский переговорный процесс может дойти до встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 19:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
"Пока рано делать такие заключения", - сказал Песков РИА Новости, комментируя слова Лукашенко.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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