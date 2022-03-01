https://ria.ru/20220301/peregovory-1775921293.html

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о встрече Путина и Зеленского

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 01.03.2022

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о встрече Путина и Зеленского

В Кремле считают преждевременным предположение о возможности встречи президентов России и Украины как результате переговоров в Белоруссии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:01

2022-03-01T20:01

2022-03-01T20:09

в мире

дмитрий песков

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле считают преждевременным предположение о возможности встречи президентов России и Украины как результате переговоров в Белоруссии, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что начавшийся российско-украинский переговорный процесс может дойти до встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским."Пока рано делать такие заключения", - сказал Песков РИА Новости, комментируя слова Лукашенко.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775910197.html

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2022

Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, дмитрий песков, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир путин