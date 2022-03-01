https://ria.ru/20220301/peregovory-1775872876.html

Киев не будет говорить с Москвой только о ее ультиматумах, заявил Кулеба

Киев не будет говорить с Москвой только о ее ультиматумах, заявил Кулеба - РИА Новости, 01.03.2022

Киев не будет говорить с Москвой только о ее ультиматумах, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией нужны, но делегация Киева не поедет на них, если РФ планирует выдвигать только свои... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:47

2022-03-01T16:47

2022-03-01T19:32

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий кулеба

в мире

украина

мид украины

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772995827_0:91:2468:1479_1920x0_80_0_0_a905cf119884e82de414cbdafa1d17f8.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией нужны, но делегация Киева не поедет на них, если РФ планирует выдвигать только свои ультиматумы.В понедельник на территории Белоруссии прошли переговоры делегаций РФ и Украины, российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров России и Украины может пройти в среду, второго марта."Мы считаем, что такая встреча должна быть, потому что Украина верит в дипломатию, и мы готовы к дипломатическому решению конфликта. Но ни при каких обстоятельствах мы не поедем на переговоры, если РФ планирует на них выдвигать только свои ультиматумы. Переговоры – это переговоры. И мы будем разговаривать и искать решения. Но выполнять российские ультиматумы мы не будем", - сказал Кулеба на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/peregovory-1775829890.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий кулеба, в мире, украина, мид украины, россия, ситуация в днр и лнр