https://ria.ru/20220301/peregovory-1775872876.html
Киев не будет говорить с Москвой только о ее ультиматумах, заявил Кулеба
Киев не будет говорить с Москвой только о ее ультиматумах, заявил Кулеба - РИА Новости, 01.03.2022
Киев не будет говорить с Москвой только о ее ультиматумах, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией нужны, но делегация Киева не поедет на них, если РФ планирует выдвигать только свои... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:47
2022-03-01T16:47
2022-03-01T19:32
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий кулеба
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией нужны, но делегация Киева не поедет на них, если РФ планирует выдвигать только свои ультиматумы.В понедельник на территории Белоруссии прошли переговоры делегаций РФ и Украины, российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров России и Украины может пройти в среду, второго марта."Мы считаем, что такая встреча должна быть, потому что Украина верит в дипломатию, и мы готовы к дипломатическому решению конфликта. Но ни при каких обстоятельствах мы не поедем на переговоры, если РФ планирует на них выдвигать только свои ультиматумы. Переговоры – это переговоры. И мы будем разговаривать и искать решения. Но выполнять российские ультиматумы мы не будем", - сказал Кулеба на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий кулеба, в мире, украина, мид украины, россия, ситуация в днр и лнр
16:47 01.03.2022 (обновлено: 19:32 01.03.2022)
Киев не будет говорить с Москвой только о ее ультиматумах, заявил Кулеба
Глава МИД Кулеба: Украина не будет говорить с Россией только о ее ультиматумах