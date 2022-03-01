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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/peregovory-1775839746.html
Лавров надеется, что Украина проявит самостоятельность на переговорах
Лавров надеется, что Украина проявит самостоятельность на переговорах - РИА Новости, 01.03.2022
Лавров надеется, что Украина проявит самостоятельность на переговорах
Москва рассчитывает, что на переговорах с Россией Украина осознает серьезность ситуации и необходимость проявить самостоятельность, заявил министр иностранных... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:48
2022-03-01T14:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир мединский
владимир путин
россия
белоруссия
оон
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает, что на переговорах с Россией Украина осознает серьезность ситуации и необходимость проявить самостоятельность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Как вы знаете, по просьбе Владимира Александровича Зеленского начались переговоры представителей России с делегацией Киева. Надеюсь, что украинская сторона осознает серьезность ситуации и свою ответственность, осознает необходимость проявить самостоятельность и договороспособность и избежать повторения истории с Минскими соглашениями", - заявил министр в своем видеообращении к участникам 49-й сессии СПЧ ООН.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775799865.html
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в мире, владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, россия, белоруссия, оон, вооруженные силы рф, киев, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:48 01.03.2022
 
Лавров надеется, что Украина проявит самостоятельность на переговорах

Глава МИД Лавров надеется, что Украина проявит самостоятельность на переговорах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Переговоры России и Украины в Гомельской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает, что на переговорах с Россией Украина осознает серьезность ситуации и необходимость проявить самостоятельность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Как вы знаете, по просьбе Владимира Александровича Зеленского начались переговоры представителей России с делегацией Киева. Надеюсь, что украинская сторона осознает серьезность ситуации и свою ответственность, осознает необходимость проявить самостоятельность и договороспособность и избежать повторения истории с Минскими соглашениями", - заявил министр в своем видеообращении к участникам 49-й сессии СПЧ ООН.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Есть варианты договориться – Лукашенко о переговорах между Россией и Украиной
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВладимир ПутинРоссияБелоруссияООНВооруженные силы РФКиевСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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