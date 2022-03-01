https://ria.ru/20220301/peregovory-1775839746.html
Лавров надеется, что Украина проявит самостоятельность на переговорах
Лавров надеется, что Украина проявит самостоятельность на переговорах - РИА Новости, 01.03.2022
Лавров надеется, что Украина проявит самостоятельность на переговорах
Москва рассчитывает, что на переговорах с Россией Украина осознает серьезность ситуации и необходимость проявить самостоятельность, заявил министр иностранных... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:48
2022-03-01T14:48
2022-03-01T14:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир мединский
владимир путин
россия
белоруссия
оон
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает, что на переговорах с Россией Украина осознает серьезность ситуации и необходимость проявить самостоятельность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Как вы знаете, по просьбе Владимира Александровича Зеленского начались переговоры представителей России с делегацией Киева. Надеюсь, что украинская сторона осознает серьезность ситуации и свою ответственность, осознает необходимость проявить самостоятельность и договороспособность и избежать повторения истории с Минскими соглашениями", - заявил министр в своем видеообращении к участникам 49-й сессии СПЧ ООН.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
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РИА Новости
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Лавров надеется, что Украина проявит самостоятельность на переговорах
Глава МИД Лавров надеется, что Украина проявит самостоятельность на переговорах