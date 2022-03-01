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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/peregovory-1775829890.html
СМИ: второй раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти 2 марта
СМИ: второй раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти 2 марта - РИА Новости, 01.03.2022
СМИ: второй раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти 2 марта
Второй раунд переговоров России и Украины может пройти уже в среду, сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на украинские дипломатические источники. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:21
2022-03-01T15:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Второй раунд переговоров России и Украины может пройти уже в среду, сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на украинские дипломатические источники.Эту информацию РИА Новости предварительно подтвердил и близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.Он добавил, что встреча должна пройти недалеко от белорусско-польской границы.Представители России и Украины встретились накануне в Гомельской области Белоруссии. После переговоров обе стороны аккуратно сообщили прессе о неких точках соприкосновения, которые можно обсуждать.Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Мединский уже лично рассказал Владимиру Путину об итогах встречи, а также подготовил письменный доклад. Представитель Кремля отметил, что давать какие-то оценки пока преждевременно.Перед встречей в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что результата, который нужен стране, пока нет.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/peregovory-1775771126.html
https://ria.ru/20220301/razgovor-1775809014.html
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в мире, россия, украина
14:21 01.03.2022 (обновлено: 15:45 01.03.2022)
 
СМИ: второй раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти 2 марта

"Зеркало недели": второй раунд переговоров России и Украины пройдет 2 марта

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Переговоры России и Украины в Гомельской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Второй раунд переговоров России и Украины может пройти уже в среду, сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на украинские дипломатические источники.
"Следующие переговоры запланированы на 2 марта", — говорится в публикации.
Эту информацию РИА Новости предварительно подтвердил и близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.
"По моей предварительной информации, переговоры должны пройти завтра. <...> Сегодня вечером в Минск начнут прибывать первые члены делегаций", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что встреча должна пройти недалеко от белорусско-польской границы.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
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