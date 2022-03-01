https://ria.ru/20220301/peregovory-1775829890.html

СМИ: второй раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти 2 марта

СМИ: второй раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти 2 марта - РИА Новости, 01.03.2022

СМИ: второй раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти 2 марта

Второй раунд переговоров России и Украины может пройти уже в среду, сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на украинские дипломатические источники. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:21

2022-03-01T14:21

2022-03-01T15:45

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Второй раунд переговоров России и Украины может пройти уже в среду, сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на украинские дипломатические источники.Эту информацию РИА Новости предварительно подтвердил и близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.Он добавил, что встреча должна пройти недалеко от белорусско-польской границы.Представители России и Украины встретились накануне в Гомельской области Белоруссии. После переговоров обе стороны аккуратно сообщили прессе о неких точках соприкосновения, которые можно обсуждать.Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Мединский уже лично рассказал Владимиру Путину об итогах встречи, а также подготовил письменный доклад. Представитель Кремля отметил, что давать какие-то оценки пока преждевременно.Перед встречей в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что результата, который нужен стране, пока нет.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/peregovory-1775771126.html

https://ria.ru/20220301/razgovor-1775809014.html

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775707868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина