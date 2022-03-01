14:21 01.03.2022 (обновлено: 15:45 01.03.2022)
СМИ: второй раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти 2 марта
"Зеркало недели": второй раунд переговоров России и Украины пройдет 2 марта
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Второй раунд переговоров России и Украины может пройти уже в среду, сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на украинские дипломатические источники.
"Следующие переговоры запланированы на 2 марта", — говорится в публикации.
Эту информацию РИА Новости предварительно подтвердил и близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.
"По моей предварительной информации, переговоры должны пройти завтра. <...> Сегодня вечером в Минск начнут прибывать первые члены делегаций", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что встреча должна пройти недалеко от белорусско-польской границы.
Представители России и Украины встретились накануне в Гомельской области Белоруссии. После переговоров обе стороны аккуратно сообщили прессе о неких точках соприкосновения, которые можно обсуждать.
Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Мединский уже лично рассказал Владимиру Путину об итогах встречи, а также подготовил письменный доклад. Представитель Кремля отметил, что давать какие-то оценки пока преждевременно.
Перед встречей в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что "ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что результата, который нужен стране, пока нет.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.