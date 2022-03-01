https://ria.ru/20220301/peregovory-1775817435.html

Путин провел разговор с наследным принцем Абу-Даби

Путин провел разговор с наследным принцем Абу-Даби - РИА Новости, 01.03.2022

Путин провел разговор с наследным принцем Абу-Даби

Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:48

2022-03-01T13:48

2022-03-01T14:20

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

россия

оаэ

абу-даби

опек

оон

цены на нефть

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном ход реализации договоренностей в формате ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном... Обсужден ход реализации договоренностей в формате "ОПЕК плюс". Подчеркнуто намерение продолжить координацию двух стран в интересах поддержания стабильности на мировом энергетическом рынке", - говорится в сообщении.Путин также обсудил с Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном Украину, собеседник констатировал право России на обеспечение национальной безопасности.Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений стратегического партнерства."Рассмотрены актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества. Дана высокая оценка достигнутому уровню взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных областях. Отмечено важное значение конструктивной совместной работы в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие двусторонних отношений стратегического партнерства", - говорится в сообщении.Стороны условились о продолжении взаимодействия и контактов на различных уровнях.

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оаэ

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, россия, оаэ, абу-даби, опек, оон, цены на нефть, признание днр и лнр в россии