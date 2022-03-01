13:48 01.03.2022 (обновлено: 14:20 01.03.2022)
Путин провел разговор с наследным принцем Абу-Даби
Президент Путин провел разговор с наследным принцем Абу-Даби
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном ход реализации договоренностей в формате ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном... Обсужден ход реализации договоренностей в формате "ОПЕК плюс". Подчеркнуто намерение продолжить координацию двух стран в интересах поддержания стабильности на мировом энергетическом рынке", - говорится в сообщении.
Путин также обсудил с Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном Украину, собеседник констатировал право России на обеспечение национальной безопасности.
"Рассмотрена также ситуация вокруг Украины. Владимир Путин подробно изложил причины, цели и задачи российской специальной военной операции по защите Донбасса. В свою очередь Мухаммед Аль Нахайян констатировал право России на обеспечение национальной безопасности", - говорится в сообщении.
Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений стратегического партнерства.
"Рассмотрены актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества. Дана высокая оценка достигнутому уровню взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных областях. Отмечено важное значение конструктивной совместной работы в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие двусторонних отношений стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
Стороны условились о продолжении взаимодействия и контактов на различных уровнях.