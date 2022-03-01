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Путин провел разговор с наследным принцем Абу-Даби
Путин провел разговор с наследным принцем Абу-Даби - РИА Новости, 01.03.2022
Путин провел разговор с наследным принцем Абу-Даби
Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:48
2022-03-01T14:20
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
россия
оаэ
абу-даби
опек
оон
цены на нефть
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном ход реализации договоренностей в формате ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном... Обсужден ход реализации договоренностей в формате "ОПЕК плюс". Подчеркнуто намерение продолжить координацию двух стран в интересах поддержания стабильности на мировом энергетическом рынке", - говорится в сообщении.Путин также обсудил с Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном Украину, собеседник констатировал право России на обеспечение национальной безопасности.Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений стратегического партнерства."Рассмотрены актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества. Дана высокая оценка достигнутому уровню взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных областях. Отмечено важное значение конструктивной совместной работы в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие двусторонних отношений стратегического партнерства", - говорится в сообщении.Стороны условились о продолжении взаимодействия и контактов на различных уровнях.
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оаэ
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владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, россия, оаэ, абу-даби, опек, оон, цены на нефть, признание днр и лнр в россии
13:48 01.03.2022 (обновлено: 14:20 01.03.2022)
 
Путин провел разговор с наследным принцем Абу-Даби

Президент Путин провел разговор с наследным принцем Абу-Даби

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном ход реализации договоренностей в формате ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном... Обсужден ход реализации договоренностей в формате "ОПЕК плюс". Подчеркнуто намерение продолжить координацию двух стран в интересах поддержания стабильности на мировом энергетическом рынке", - говорится в сообщении.
Путин также обсудил с Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном Украину, собеседник констатировал право России на обеспечение национальной безопасности.
"Рассмотрена также ситуация вокруг Украины. Владимир Путин подробно изложил причины, цели и задачи российской специальной военной операции по защите Донбасса. В свою очередь Мухаммед Аль Нахайян констатировал право России на обеспечение национальной безопасности", - говорится в сообщении.
Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений стратегического партнерства.
"Рассмотрены актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества. Дана высокая оценка достигнутому уровню взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных областях. Отмечено важное значение конструктивной совместной работы в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие двусторонних отношений стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
Стороны условились о продолжении взаимодействия и контактов на различных уровнях.
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Владимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянРоссияОАЭАбу-ДабиОПЕКООНЦены на нефтьПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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