https://ria.ru/20220301/peregovory-1775812042.html
Давать оценку переговорам с Украиной пока рано, заявил Песков
Давать оценку переговорам с Украиной пока рано, заявил Песков - РИА Новости, 01.03.2022
Давать оценку переговорам с Украиной пока рано, заявил Песков
Президенту России Владимиру Путину доложено об итогах переговоров российских и украинских делегаций, но давать какие-то оценки пока рано, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:38
2022-03-01T13:38
2022-03-01T13:38
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
владимир мединский
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
белоруссия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложено об итогах переговоров российских и украинских делегаций, но давать какие-то оценки пока рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине."Безусловно, президенту доложено. Сейчас рано давать какие-то оценки, мы не хотели бы этого делать преждевременно", - сказал Песков журналистам.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775799865.html
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775659367.html
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РИА Новости
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владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, белоруссия, в мире, дмитрий песков
Давать оценку переговорам с Украиной пока рано, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: давать оценку переговорам с Украиной пока рано