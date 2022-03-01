https://ria.ru/20220301/peregovory-1775810274.html
В Кремле оценили возможность новых форматов переговоров с Украиной
В Кремле оценили возможность новых форматов переговоров с Украиной - РИА Новости, 01.03.2022
В Кремле оценили возможность новых форматов переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности рассматривать новые форматы переговоров с Украиной, сообщил журналистам, что в... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:34
2022-03-01T13:34
2022-03-01T13:34
обострение ситуации в днр и лнр
россия
турция
украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности рассматривать новые форматы переговоров с Украиной, сообщил журналистам, что в настоящее время идут прямые переговоры.Накануне в Гомельской области состоялись переговоры делегаций РФ и Украины, стороны договорились продолжить переговоры через пару дней на белорусско-польской границе."Ведутся прямые переговоры между российской и украинской делегацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Кремль рассматривать альтернативные варианты переговоров с Украиной, с учетом поступавших ранее предложений о посредничестве от Казахстана и от Турции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, украина, в мире, дмитрий песков
В Кремле оценили возможность новых форматов переговоров с Украиной
Песков о возможности новых форматов переговоров с Украиной: идут прямые переговоры