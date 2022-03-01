https://ria.ru/20220301/peregovory-1775810274.html

В Кремле оценили возможность новых форматов переговоров с Украиной

В Кремле оценили возможность новых форматов переговоров с Украиной - РИА Новости, 01.03.2022

В Кремле оценили возможность новых форматов переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности рассматривать новые форматы переговоров с Украиной, сообщил журналистам, что в... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:34

2022-03-01T13:34

2022-03-01T13:34

обострение ситуации в днр и лнр

россия

турция

украина

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности рассматривать новые форматы переговоров с Украиной, сообщил журналистам, что в настоящее время идут прямые переговоры.Накануне в Гомельской области состоялись переговоры делегаций РФ и Украины, стороны договорились продолжить переговоры через пару дней на белорусско-польской границе."Ведутся прямые переговоры между российской и украинской делегацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Кремль рассматривать альтернативные варианты переговоров с Украиной, с учетом поступавших ранее предложений о посредничестве от Казахстана и от Турции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, турция, украина, в мире, дмитрий песков