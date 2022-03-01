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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/peregovory-1775810274.html
В Кремле оценили возможность новых форматов переговоров с Украиной
В Кремле оценили возможность новых форматов переговоров с Украиной - РИА Новости, 01.03.2022
В Кремле оценили возможность новых форматов переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности рассматривать новые форматы переговоров с Украиной, сообщил журналистам, что в... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:34
2022-03-01T13:34
обострение ситуации в днр и лнр
россия
турция
украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности рассматривать новые форматы переговоров с Украиной, сообщил журналистам, что в настоящее время идут прямые переговоры.Накануне в Гомельской области состоялись переговоры делегаций РФ и Украины, стороны договорились продолжить переговоры через пару дней на белорусско-польской границе."Ведутся прямые переговоры между российской и украинской делегацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Кремль рассматривать альтернативные варианты переговоров с Украиной, с учетом поступавших ранее предложений о посредничестве от Казахстана и от Турции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, турция, украина, в мире, дмитрий песков
13:34 01.03.2022
 
В Кремле оценили возможность новых форматов переговоров с Украиной

Песков о возможности новых форматов переговоров с Украиной: идут прямые переговоры

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности рассматривать новые форматы переговоров с Украиной, сообщил журналистам, что в настоящее время идут прямые переговоры.
Накануне в Гомельской области состоялись переговоры делегаций РФ и Украины, стороны договорились продолжить переговоры через пару дней на белорусско-польской границе.
"Ведутся прямые переговоры между российской и украинской делегацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Кремль рассматривать альтернативные варианты переговоров с Украиной, с учетом поступавших ранее предложений о посредничестве от Казахстана и от Турции.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияТурцияУкраинаВ миреДмитрий Песков
 
 
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