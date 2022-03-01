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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220301/paramount-1775924661.html
Paramount приостановила выход фильмов в прокат в России
Paramount приостановила выход фильмов в прокат в России - РИА Новости, 01.03.2022
Paramount приостановила выход фильмов в прокат в России
Киностудия Paramount приостановила выход своих фильмов в прокат в России на фоне ситуации на Украине, сообщило издание Variety. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:30
2022-03-01T21:41
культура
в мире
санкции в отношении россии
новости культуры
россия
paramount pictures corporation
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Киностудия Paramount приостановила выход своих фильмов в прокат в России на фоне ситуации на Украине, сообщило издание Variety.Ранее компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах РФ на фоне ситуации на Украине. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также заявления о приостановлении поставки фильмов в российские кинотеатры сделали компании Sony и Walt Disney Company."В тот момент, когда мы являемся свидетелями продолжающейся трагедии на Украине, мы решили приостановить премьеры наших фильмов в России, включая "Затерянный город" и "Соник 2 в кино", - приводит издание заявление Paramount.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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в мире, санкции в отношении россии, новости культуры, россия, paramount pictures corporation
20:30 01.03.2022 (обновлено: 21:41 01.03.2022)
 
Paramount приостановила выход фильмов в прокат в России

Киностудия Paramount приостановила выход фильмов в прокат в России

© Fotolia / razoomanetuКинопроектор и катушки с фильмами
Кинопроектор и катушки с фильмами - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Fotolia / razoomanetu
Кинопроектор и катушки с фильмами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Киностудия Paramount приостановила выход своих фильмов в прокат в России на фоне ситуации на Украине, сообщило издание Variety.
Ранее компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах РФ на фоне ситуации на Украине. Премьера супергеройского боевика должна была состояться 3 марта. Также заявления о приостановлении поставки фильмов в российские кинотеатры сделали компании Sony и Walt Disney Company.
"В тот момент, когда мы являемся свидетелями продолжающейся трагедии на Украине, мы решили приостановить премьеры наших фильмов в России, включая "Затерянный город" и "Соник 2 в кино", - приводит издание заявление Paramount.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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