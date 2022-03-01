Ozon прокомментировал влияние санкций на его бизнес
Ozon заявил, что санкции не оказывают прямого негативного влияния на его бизнес
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка интернет-заказов в логистическом центре Ozon
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский маркетплейс Ozon заявил, что антироссийские санкции Запада не оказывают прямого негативного влияния на его операции и возможности вести бизнес.
"Исходя из имеющейся на данный момент информации, менеджмент компании придерживается мнения, что прямое существенное негативное влияние санкций США, ЕС и других стран, недавно введенных в отношении России, на регулярные операции площадки и возможность компании вести бизнес, отсутствует", - говорится в сообщении ритейлера.
Ритейлер сообщает, что все ключевые IT-системы и ключевая инфраструктура функционируют в полном объеме, транзакции на платформе происходят без каких-либо сбоев, и клиенты могут предоплачивать свои заказы, используя системы Mastercard, Visa, "Мир" и другие платежные средства. Финансовое положение компании устойчиво, добавляется в сообщении.
"Отсутствуют какие-либо ограничения для лиц, находящихся под юрисдикцией США, на приобретение и продажу ценных бумаг Ozon, равно как и отсутствуют какие-либо риски, связанные с вторичными санкциями США в связи с такими операциями, для лиц, не находящихся под юрисдикцией США", - подчеркивает также Ozon.
Компания добавляет, что может испытывать косвенное влияние санкций, особенно если они будут оказывать продолжительное воздействие на экономику РФ, - это может существенным образом отразиться на активности на площадке. "Мы также можем столкнуться с более значимыми сложностями при привлечении капитала в будущем, и потенциально это может снизить объем наших инвестиций в экспансию инфраструктуры и операций", - добавляет ритейлер.
Ozon 25 февраля сообщал, что намерен обратиться в управление по контролю за иностранными активами минфина США для исключения "Озон Банка" из санкционного списка.