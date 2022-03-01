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Ozon прокомментировал влияние санкций на его бизнес
Ozon прокомментировал влияние санкций на его бизнес - РИА Новости, 01.03.2022
Ozon прокомментировал влияние санкций на его бизнес
Российский маркетплейс Ozon заявил, что антироссийские санкции Запада не оказывают прямого негативного влияния на его операции и возможности вести бизнес. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:38
2022-03-01T09:38
экономика
сша
россия
министерство финансов сша
ozon
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский маркетплейс Ozon заявил, что антироссийские санкции Запада не оказывают прямого негативного влияния на его операции и возможности вести бизнес.Компания отмечает, что ведет операции в основном в России: на нее приходится более 95% оборота (GMV, включая услуги). Более 90% покупателей маркетплейса также находятся в России. Они сохраняют прежние возможности делать покупки и продавать товары через платформу Ozon.Ритейлер сообщает, что все ключевые IT-системы и ключевая инфраструктура функционируют в полном объеме, транзакции на платформе происходят без каких-либо сбоев, и клиенты могут предоплачивать свои заказы, используя системы Mastercard, Visa, "Мир" и другие платежные средства. Финансовое положение компании устойчиво, добавляется в сообщении."Отсутствуют какие-либо ограничения для лиц, находящихся под юрисдикцией США, на приобретение и продажу ценных бумаг Ozon, равно как и отсутствуют какие-либо риски, связанные с вторичными санкциями США в связи с такими операциями, для лиц, не находящихся под юрисдикцией США", - подчеркивает также Ozon.Компания добавляет, что может испытывать косвенное влияние санкций, особенно если они будут оказывать продолжительное воздействие на экономику РФ, - это может существенным образом отразиться на активности на площадке. "Мы также можем столкнуться с более значимыми сложностями при привлечении капитала в будущем, и потенциально это может снизить объем наших инвестиций в экспансию инфраструктуры и операций", - добавляет ритейлер.Ozon 25 февраля сообщал, что намерен обратиться в управление по контролю за иностранными активами минфина США для исключения "Озон Банка" из санкционного списка.
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экономика, сша, россия, министерство финансов сша, ozon, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:38 01.03.2022
 
Ozon прокомментировал влияние санкций на его бизнес

Ozon заявил, что санкции не оказывают прямого негативного влияния на его бизнес

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка интернет-заказов в логистическом центре Ozon
Сортировка интернет-заказов в логистическом центре Ozon - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский маркетплейс Ozon заявил, что антироссийские санкции Запада не оказывают прямого негативного влияния на его операции и возможности вести бизнес.

"Исходя из имеющейся на данный момент информации, менеджмент компании придерживается мнения, что прямое существенное негативное влияние санкций США, ЕС и других стран, недавно введенных в отношении России, на регулярные операции площадки и возможность компании вести бизнес, отсутствует", - говорится в сообщении ритейлера.

Компания отмечает, что ведет операции в основном в России: на нее приходится более 95% оборота (GMV, включая услуги). Более 90% покупателей маркетплейса также находятся в России. Они сохраняют прежние возможности делать покупки и продавать товары через платформу Ozon.
Ритейлер сообщает, что все ключевые IT-системы и ключевая инфраструктура функционируют в полном объеме, транзакции на платформе происходят без каких-либо сбоев, и клиенты могут предоплачивать свои заказы, используя системы Mastercard, Visa, "Мир" и другие платежные средства. Финансовое положение компании устойчиво, добавляется в сообщении.
"Отсутствуют какие-либо ограничения для лиц, находящихся под юрисдикцией США, на приобретение и продажу ценных бумаг Ozon, равно как и отсутствуют какие-либо риски, связанные с вторичными санкциями США в связи с такими операциями, для лиц, не находящихся под юрисдикцией США", - подчеркивает также Ozon.
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Компания добавляет, что может испытывать косвенное влияние санкций, особенно если они будут оказывать продолжительное воздействие на экономику РФ, - это может существенным образом отразиться на активности на площадке. "Мы также можем столкнуться с более значимыми сложностями при привлечении капитала в будущем, и потенциально это может снизить объем наших инвестиций в экспансию инфраструктуры и операций", - добавляет ритейлер.
Ozon 25 февраля сообщал, что намерен обратиться в управление по контролю за иностранными активами минфина США для исключения "Озон Банка" из санкционного списка.
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