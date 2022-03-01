https://ria.ru/20220301/ozon-1775736656.html

Ozon прокомментировал влияние санкций на его бизнес

Ozon прокомментировал влияние санкций на его бизнес - РИА Новости, 01.03.2022

Ozon прокомментировал влияние санкций на его бизнес

Российский маркетплейс Ozon заявил, что антироссийские санкции Запада не оказывают прямого негативного влияния на его операции и возможности вести бизнес. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:38

2022-03-01T09:38

2022-03-01T09:38

экономика

сша

россия

министерство финансов сша

ozon

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский маркетплейс Ozon заявил, что антироссийские санкции Запада не оказывают прямого негативного влияния на его операции и возможности вести бизнес.Компания отмечает, что ведет операции в основном в России: на нее приходится более 95% оборота (GMV, включая услуги). Более 90% покупателей маркетплейса также находятся в России. Они сохраняют прежние возможности делать покупки и продавать товары через платформу Ozon.Ритейлер сообщает, что все ключевые IT-системы и ключевая инфраструктура функционируют в полном объеме, транзакции на платформе происходят без каких-либо сбоев, и клиенты могут предоплачивать свои заказы, используя системы Mastercard, Visa, "Мир" и другие платежные средства. Финансовое положение компании устойчиво, добавляется в сообщении."Отсутствуют какие-либо ограничения для лиц, находящихся под юрисдикцией США, на приобретение и продажу ценных бумаг Ozon, равно как и отсутствуют какие-либо риски, связанные с вторичными санкциями США в связи с такими операциями, для лиц, не находящихся под юрисдикцией США", - подчеркивает также Ozon.Компания добавляет, что может испытывать косвенное влияние санкций, особенно если они будут оказывать продолжительное воздействие на экономику РФ, - это может существенным образом отразиться на активности на площадке. "Мы также можем столкнуться с более значимыми сложностями при привлечении капитала в будущем, и потенциально это может снизить объем наших инвестиций в экспансию инфраструктуры и операций", - добавляет ритейлер.Ozon 25 февраля сообщал, что намерен обратиться в управление по контролю за иностранными активами минфина США для исключения "Озон Банка" из санкционного списка.

https://ria.ru/20220228/putin-1775645320.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220301/betmen-1775719851.html

сша

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, сша, россия, министерство финансов сша, ozon, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии