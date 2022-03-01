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Запад разрушает все международно-правовые основы, заявили в МИД
Запад разрушает все международно-правовые основы, заявили в МИД - РИА Новости, 01.03.2022
Запад разрушает все международно-правовые основы, заявили в МИД
Происходит разрушение коллективным Западом всех существовавших международно-правовых основ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:55
2022-03-01T17:55
антон силуанов
дмитрий песков
россия
украина
германия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
евросоюз
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Происходит разрушение коллективным Западом всех существовавших международно-правовых основ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Происходит, я бы назвала это, разрушение коллективным Западом всех существовавших ранее международно-правовых основ сложившегося миропорядка", - сказала она в эфире "Россия 24".В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775847634.html
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775848383.html
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антон силуанов, дмитрий песков, россия, украина, германия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, жозеп боррель, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
17:55 01.03.2022
 
Запад разрушает все международно-правовые основы, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова заявила, что Запад разрушает все международно-правовые основы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Происходит разрушение коллективным Западом всех существовавших международно-правовых основ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Происходит, я бы назвала это, разрушение коллективным Западом всех существовавших ранее международно-правовых основ сложившегося миропорядка", - сказала она в эфире "Россия 24".
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 15:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Крыму назвали Украину предлогом для Запада выплеснуть ненависть к России
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 15:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад продолжает подстрекать Украину к войне, заявили в МИД
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:01
Запад игнорирует факты нарушения права на жизнь в Донбассе, заявил Лавров
 
Антон СилуановДмитрий ПесковРоссияУкраинаГерманияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)ЕвросоюзЖозеп БоррельВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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