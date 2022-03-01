https://ria.ru/20220301/oruzhie-1775702824.html

Джабаров заявил об "очень опасной тенденции" на Украине из-за НАТО

Джабаров заявил об "очень опасной тенденции" на Украине из-за НАТО - РИА Новости, 01.03.2022

Джабаров заявил об "очень опасной тенденции" на Украине из-за НАТО

Планы НАТО поставить Украине летальное оружие - очень опасная тенденция, ведь президент России Владимир Путин предостерег западные страны от военного... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T00:27

2022-03-01T00:27

2022-03-01T00:27

обострение ситуации в днр и лнр

россия

нато

киев

украина

в мире

владимир джабаров

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Планы НАТО поставить Украине летальное оружие - очень опасная тенденция, ведь президент России Владимир Путин предостерег западные страны от военного вмешательства в конфликт, а он слов на ветер никогда не бросает, заявил в своем Telegram-канале первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.По его словам, помогая Киеву, страны НАТО готовы бороться с Россией до "последнего украинца". При этом, убежден Джабаров, судьба самой Украины их мало волнует, они продолжают "стравливать братские народы".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

россия, нато, киев, украина, в мире, владимир джабаров, признание днр и лнр в россии, москва