Джабаров заявил об "очень опасной тенденции" на Украине из-за НАТО
Сенатор Джабаров: поставки НАТО летального оружия на Украину — очень опасная тенденция
© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Планы НАТО поставить Украине летальное оружие - очень опасная тенденция, ведь президент России Владимир Путин предостерег западные страны от военного вмешательства в конфликт, а он слов на ветер никогда не бросает, заявил в своем Telegram-канале первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Страны НАТО заявляют о готовности поставить на Украину летальное и обычное оружие. Это очень опасная тенденция. Наш президент в день начала специальной военной операции на Украине предостерег зарубежные страны от военного вмешательства в конфликт. Владимир Владимирович никогда слов на ветер не бросает", — написал сенатор.
Опубликовано: Н. Стома