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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/oruzhie-1775702824.html
Джабаров заявил об "очень опасной тенденции" на Украине из-за НАТО
Джабаров заявил об "очень опасной тенденции" на Украине из-за НАТО - РИА Новости, 01.03.2022
Джабаров заявил об "очень опасной тенденции" на Украине из-за НАТО
Планы НАТО поставить Украине летальное оружие - очень опасная тенденция, ведь президент России Владимир Путин предостерег западные страны от военного... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:27
2022-03-01T00:27
обострение ситуации в днр и лнр
россия
нато
киев
украина
в мире
владимир джабаров
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Планы НАТО поставить Украине летальное оружие - очень опасная тенденция, ведь президент России Владимир Путин предостерег западные страны от военного вмешательства в конфликт, а он слов на ветер никогда не бросает, заявил в своем Telegram-канале первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.По его словам, помогая Киеву, страны НАТО готовы бороться с Россией до "последнего украинца". При этом, убежден Джабаров, судьба самой Украины их мало волнует, они продолжают "стравливать братские народы".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, нато, киев, украина, в мире, владимир джабаров, признание днр и лнр в россии, москва
00:27 01.03.2022
 
Джабаров заявил об "очень опасной тенденции" на Украине из-за НАТО

Сенатор Джабаров: поставки НАТО летального оружия на Украину — очень опасная тенденция

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Планы НАТО поставить Украине летальное оружие - очень опасная тенденция, ведь президент России Владимир Путин предостерег западные страны от военного вмешательства в конфликт, а он слов на ветер никогда не бросает, заявил в своем Telegram-канале первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Страны НАТО заявляют о готовности поставить на Украину летальное и обычное оружие. Это очень опасная тенденция. Наш президент в день начала специальной военной операции на Украине предостерег зарубежные страны от военного вмешательства в конфликт. Владимир Владимирович никогда слов на ветер не бросает", — написал сенатор.

По его словам, помогая Киеву, страны НАТО готовы бороться с Россией до "последнего украинца". При этом, убежден Джабаров, судьба самой Украины их мало волнует, они продолжают "стравливать братские народы".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияНАТОКиевУкраинаВ миреВладимир ДжабаровПризнание ДНР и ЛНР в РоссииМосква
 
 
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