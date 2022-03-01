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https://ria.ru/20220301/oon-1775944304.html
Суд ООН в Гааге рассмотрит иск Украины против России 7 и 8 марта
Суд ООН в Гааге рассмотрит иск Украины против России 7 и 8 марта - РИА Новости, 01.03.2022
Суд ООН в Гааге рассмотрит иск Украины против России 7 и 8 марта
Международный суд ООН в Гааге проведет слушания по обращению Украины с обвинениями России в геноциде 7 и 8 марта, обсудит запрос Киева о принятии... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T23:02
2022-03-01T23:44
обострение ситуации в днр и лнр
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ПАРИЖ, 1 мар — РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге проведет слушания по обращению Украины с обвинениями России в геноциде 7 и 8 марта, обсудит запрос Киева о принятии обеспечительных мер, сообщается в твиттере инстанции."Международный суд… проведет публичные слушания по делу, касающемуся подозрений в геноциде в рамках Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации) в понедельник 7 (марта) и вторник 8 марта", — говорится в сообщении.Там уточняется, что предметом слушаний станет поданная Украиной просьба определить обеспечительные меры.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева. В обращении он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы Российской Федерации не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775943510.html
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в мире, оон, украина, россия
23:02 01.03.2022 (обновлено: 23:44 01.03.2022)
 
Суд ООН в Гааге рассмотрит иск Украины против России 7 и 8 марта

Суд ООН в Гааге 7 и 8 марта рассмотрит обращение Украины с обвинениями России в геноциде

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Международного суда ООН в Гааге
Вид на здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Международного суда ООН в Гааге
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ПАРИЖ, 1 мар — РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге проведет слушания по обращению Украины с обвинениями России в геноциде 7 и 8 марта, обсудит запрос Киева о принятии обеспечительных мер, сообщается в твиттере инстанции.
"Международный суд… проведет публичные слушания по делу, касающемуся подозрений в геноциде в рамках Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации) в понедельник 7 (марта) и вторник 8 марта", — говорится в сообщении.
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Там уточняется, что предметом слушаний станет поданная Украиной просьба определить обеспечительные меры.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева. В обращении он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы Российской Федерации не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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