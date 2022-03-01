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Украину могли покинуть до четырех миллионов человек, заявили в ООН
Украину могли покинуть до четырех миллионов человек, заявили в ООН - РИА Новости, 01.03.2022
Украину могли покинуть до четырех миллионов человек, заявили в ООН
Украину уже могли покинуть до 4 миллионов человек из-за боевых действий, заявил в ходе мероприятия посвященного гуманитарной помощи Киеву замгенсека ООН по... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:33
2022-03-01T17:49
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вооруженные силы рф
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ООН, 1 мар – РИА Новости. Украину уже могли покинуть до 4 миллионов человек из-за боевых действий, заявил в ходе мероприятия посвященного гуманитарной помощи Киеву замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс."По нашим подсчетам, до 4 миллионов человек могли покинуть страну", - сказал Гриффитс.Между тем верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, также принимающий участие в мероприятии, уточнил, что 4 миллиона – это цифра, установленная для планирования. "Это планируемая цифра. Я надеюсь, что у нас не будет 4 миллионов беженцев. Но при нынешних темпах оттока населения мы можем достичь ее весьма быстро", - указал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774666394.html
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в мире, оон, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин
17:33 01.03.2022 (обновлено: 17:49 01.03.2022)
 
Украину могли покинуть до четырех миллионов человек, заявили в ООН

Замгенсека ООН Гриффитс: Украину уже могли покинуть до четырех миллионов человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Читать ria.ru в
ООН, 1 мар – РИА Новости. Украину уже могли покинуть до 4 миллионов человек из-за боевых действий, заявил в ходе мероприятия посвященного гуманитарной помощи Киеву замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
"По нашим подсчетам, до 4 миллионов человек могли покинуть страну", - сказал Гриффитс.
Между тем верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, также принимающий участие в мероприятии, уточнил, что 4 миллиона – это цифра, установленная для планирования. "Это планируемая цифра. Я надеюсь, что у нас не будет 4 миллионов беженцев. Но при нынешних темпах оттока населения мы можем достичь ее весьма быстро", - указал он.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреООНРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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