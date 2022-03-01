https://ria.ru/20220301/oon-1775885712.html

Украину могли покинуть до четырех миллионов человек, заявили в ООН

Украину могли покинуть до четырех миллионов человек, заявили в ООН - РИА Новости, 01.03.2022

Украину могли покинуть до четырех миллионов человек, заявили в ООН

Украину уже могли покинуть до 4 миллионов человек из-за боевых действий, заявил в ходе мероприятия посвященного гуманитарной помощи Киеву замгенсека ООН по... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:33

2022-03-01T17:33

2022-03-01T17:49

в мире

оон

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_afb88f34978a9e872d0f9aa8201a65ca.jpg

ООН, 1 мар – РИА Новости. Украину уже могли покинуть до 4 миллионов человек из-за боевых действий, заявил в ходе мероприятия посвященного гуманитарной помощи Киеву замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс."По нашим подсчетам, до 4 миллионов человек могли покинуть страну", - сказал Гриффитс.Между тем верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, также принимающий участие в мероприятии, уточнил, что 4 миллиона – это цифра, установленная для планирования. "Это планируемая цифра. Я надеюсь, что у нас не будет 4 миллионов беженцев. Но при нынешних темпах оттока населения мы можем достичь ее весьма быстро", - указал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774666394.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оон, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин