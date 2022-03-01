22:27 01.03.2022 (обновлено: 23:29 01.03.2022)
Австрийская OMV пересмотрит вопрос об участии в "Северном потоке — 2"
Австрийская OMV пересмотрит вопрос об участии в "Северном потоке — 2"
Логотип OMV. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Австрийская энергетическая компания OMV пересмотрит свое участие в проекте "Северный поток — 2", сообщает в пресс-релизе компания.
"OMV также пересмотрит свое участие в газопроводе Северный поток 2", - говорится в сообщении.
Накануне Shell - один из пяти европейских партнёров "Северного потока 2" - сообщил о решении прекратить участие в проекте.
Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, ведомство опубликовало генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.
"Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый. Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.
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