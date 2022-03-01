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https://ria.ru/20220301/omv-1775940728.html
Австрийская OMV пересмотрит вопрос об участии в "Северном потоке — 2"
Австрийская OMV пересмотрит вопрос об участии в "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 01.03.2022
Австрийская OMV пересмотрит вопрос об участии в "Северном потоке — 2"
Австрийская энергетическая компания OMV пересмотрит свое участие в проекте "Северный поток — 2", сообщает в пресс-релизе компания. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T22:27
2022-03-01T23:29
экономика
северный поток — 2
omv
газпром
маттиас варниг
россия
shell
uniper
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Австрийская энергетическая компания OMV пересмотрит свое участие в проекте "Северный поток — 2", сообщает в пресс-релизе компания."OMV также пересмотрит свое участие в газопроводе Северный поток 2", - говорится в сообщении.Накануне Shell - один из пяти европейских партнёров "Северного потока 2" - сообщил о решении прекратить участие в проекте.Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, ведомство опубликовало генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.Представитель кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, Сильвия Тальманн-Гут сообщила 1 марта, что Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве после введённых санкций со стороны США.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов."Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый. Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775761147.html
https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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экономика, северный поток — 2, omv, газпром, маттиас варниг, россия, shell, uniper, украина, сша, nord stream 2 ag
22:27 01.03.2022 (обновлено: 23:29 01.03.2022)
 
Австрийская OMV пересмотрит вопрос об участии в "Северном потоке — 2"

Австрийская OMV пересмотрит вопрос об участии в "Северном потоке — 2"

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЛоготип OMV
Логотип OMV - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Австрийская энергетическая компания OMV пересмотрит свое участие в проекте "Северный поток — 2", сообщает в пресс-релизе компания.
"OMV также пересмотрит свое участие в газопроводе Северный поток 2", - говорится в сообщении.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 11:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Евросоюз пригрозил России тотальной экономической и финансовой войной
Накануне Shell - один из пяти европейских партнёров "Северного потока 2" - сообщил о решении прекратить участие в проекте.
Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, ведомство опубликовало генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.
Представитель кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, Сильвия Тальманн-Гут сообщила 1 марта, что Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве после введённых санкций со стороны США.
Состав с готовыми к укладке трубами для Северного потока ‑ 2 прибыл в финский порт Коверхар - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
"Превратим в груду металла": смогут ли перекрыть "Северный поток — 2"
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.
"Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый. Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
 
ЭкономикаСеверный поток — 2OMVГазпромМаттиас ВарнигРоссияShellUniperУкраинаСШАNord Stream 2 AG
 
 
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