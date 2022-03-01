https://ria.ru/20220301/ogranicheniya-1775823032.html
Мишустин заявил о непростой ситуации, связанной с внешними ограничениями
Мишустин заявил о непростой ситуации, связанной с внешними ограничениями - РИА Новости, 01.03.2022
Мишустин заявил о непростой ситуации, связанной с внешними ограничениями
Ситуация, связанная с внешними ограничениями, в России непростая, необходимо поддержать российские компании, попавшие под санкции, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:03
2022-03-01T14:03
2022-03-01T14:03
экономика
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770704052_0:0:3227:1816_1920x0_80_0_0_70e736c3d038ccc0cbd9ba6472fbd74a.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ситуация, связанная с внешними ограничениями, в России непростая, необходимо поддержать российские компании, попавшие под санкции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики."Ситуация, связанная с различными внешними ограничениями, непростая. Появляется все больше российских компаний, которые попадают под санкции разного рода. Крайне важно их поддержать", - сказал Мишустин.По его словам, все решения, в конечном итоге, призваны помочь тысячам граждан России, которые работают в компаниях, попавших в санкционный список.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775794644.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770704052_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_623d92e8af85b08258229599ad56632e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Мишустин заявил о непростой ситуации, связанной с внешними ограничениями
Премьер Мишустин заявил о непростой ситуации, связанной с внешними ограничениями