https://ria.ru/20220301/ogranicheniya-1775823032.html

Мишустин заявил о непростой ситуации, связанной с внешними ограничениями

Мишустин заявил о непростой ситуации, связанной с внешними ограничениями - РИА Новости, 01.03.2022

Мишустин заявил о непростой ситуации, связанной с внешними ограничениями

Ситуация, связанная с внешними ограничениями, в России непростая, необходимо поддержать российские компании, попавшие под санкции, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:03

2022-03-01T14:03

2022-03-01T14:03

экономика

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770704052_0:0:3227:1816_1920x0_80_0_0_70e736c3d038ccc0cbd9ba6472fbd74a.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ситуация, связанная с внешними ограничениями, в России непростая, необходимо поддержать российские компании, попавшие под санкции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики."Ситуация, связанная с различными внешними ограничениями, непростая. Появляется все больше российских компаний, которые попадают под санкции разного рода. Крайне важно их поддержать", - сказал Мишустин.По его словам, все решения, в конечном итоге, призваны помочь тысячам граждан России, которые работают в компаниях, попавших в санкционный список.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775794644.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, михаил мишустин