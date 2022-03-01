https://ria.ru/20220301/ogranichenie-1775918451.html

Европарламент призвал ограничить импорт в ЕС нефти и газа из России

Европарламент призвал ограничить импорт в ЕС нефти и газа из России - РИА Новости, 01.03.2022

Европарламент призвал ограничить импорт в ЕС нефти и газа из России

Европарламент призвал ограничить импорт в Евросоюз нефти и газа из России, запретить новые инвестиции ЕС в РФ, отрезать все российские банки от европейской... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:43

2022-03-01T19:43

2022-03-01T19:43

россия

европарламент

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Европарламент призвал ограничить импорт в Евросоюз нефти и газа из России, запретить новые инвестиции ЕС в РФ, отрезать все российские банки от европейской финансовой системы, исключить страну из SWIFT, говорится в резолюции "об агрессии России против Украины", принятой на внеочередной сессии ЕП.Документ носит рекомендательный характер.В поддержку выступили 637 депутатов, против 13, воздержались 26."Европарламент… призывает, в частности, ограничить импорт наиболее важных экспортных товаров России, включая нефть и газ, запретить новые инвестиции ЕС в РФ, а также новые российские инвестиции в ЕС", - говорится в тексте.Кроме того, ЕП призывает отрезать "все российские банки от европейской финансовой системы", а также "исключить РФ и Белоруссию из системы SWIFT", говорится в документе.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, европарламент, в мире