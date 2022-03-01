https://ria.ru/20220301/obyasnyaem-1775918116.html

Россиянам расскажут о работе банков, аэропортов и интернета

Россиянам расскажут о работе банков, аэропортов и интернета - РИА Новости, 01.03.2022

Россиянам расскажут о работе банков, аэропортов и интернета

Портал "Объясняем.РФ" в разделе "Вопросы-ответы" дает пояснения по десяткам запросов, которые волнуют россиян в настоящий момент, в том числе про работу банков, РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:43

2022-03-01T19:43

2022-03-01T19:43

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

дмитрий чернышенко

технологии

whatsapp inc.

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Портал "Объясняем.РФ" в разделе "Вопросы-ответы" дает пояснения по десяткам запросов, которые волнуют россиян в настоящий момент, в том числе про работу банков, аэропортов, школ, сбору денег, наличию продуктов в магазинах.Во вторник вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что правительство запускает портал "Объясняем.РФ" в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам.На портале размещены ответы на самые актуальные вопросы граждан по всем сферам, которые были собраны из соцсетей в каждом регионе страны - от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений.Любой желающий может найти ответы на вопросы: "Почему детей беженцев зачисляют в школы и сады в первую очередь?", "Часть зарплаты сотрудников бюджетных организаций могут удержать на помощь беженцам?", "С чем связаны сбои в работе портала госуслуг?", "Останутся ли все социальные выплаты, которые полагаются россиянам по закону?".Также в разделе рассказывается "Что ждет сотрудников заводов, попавших под санкции?", "Что будет с импортными лекарствами первой необходимости?", "Могут ли иностранные студенты расплачиваться картами международных платежных систем?" и "Какие иностранные товары могут исчезнуть с прилавков?".Читателям сайта поясняется, "Компенсируют ли стоимость авиабилетов на отмененные рейсы?", "Как получить QR-коды гражданам ДНР и ЛНР?", "Будут ли отменяться массовые и спортивные мероприятия?" и "Как помогут россиянам, застрявшим на российских курортах?".Кроме того, можно узнать "Могут ли отключить YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, Zoom, Google?", "Стоит ли россиянам опасаться блокировки работы карт Visa и Mastercard?", "Изменятся ли цены на пассажирские авиа и ж/д перевозки внутри страны и за границу?", "Как попасть домой, если находишься на юге России, а рейсы отменены?".Портал подготовил информацию по вопросам "Возможно ли отключение мобильной связи?", "Как текущая ситуация затронет промышленность?", "Как ситуация отразится на работе pay-сервисов в России?", "Возможен ли будет безналичный расчет, если отключат SWIFT?" и "Можно ли будет в этом году безопасно отдыхать на российских курортах?".

https://ria.ru/20220301/obuchenie-1775911333.html

https://ria.ru/20220301/produkty-1775870191.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775645933.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, дмитрий чернышенко, технологии, whatsapp inc., facebook, swift