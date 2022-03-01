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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/obyasnyaem-1775918116.html
Россиянам расскажут о работе банков, аэропортов и интернета
Россиянам расскажут о работе банков, аэропортов и интернета - РИА Новости, 01.03.2022
Россиянам расскажут о работе банков, аэропортов и интернета
Портал "Объясняем.РФ" в разделе "Вопросы-ответы" дает пояснения по десяткам запросов, которые волнуют россиян в настоящий момент, в том числе про работу банков, РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:43
2022-03-01T19:43
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
дмитрий чернышенко
технологии
whatsapp inc.
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Портал "Объясняем.РФ" в разделе "Вопросы-ответы" дает пояснения по десяткам запросов, которые волнуют россиян в настоящий момент, в том числе про работу банков, аэропортов, школ, сбору денег, наличию продуктов в магазинах.Во вторник вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что правительство запускает портал "Объясняем.РФ" в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам.На портале размещены ответы на самые актуальные вопросы граждан по всем сферам, которые были собраны из соцсетей в каждом регионе страны - от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений.Любой желающий может найти ответы на вопросы: "Почему детей беженцев зачисляют в школы и сады в первую очередь?", "Часть зарплаты сотрудников бюджетных организаций могут удержать на помощь беженцам?", "С чем связаны сбои в работе портала госуслуг?", "Останутся ли все социальные выплаты, которые полагаются россиянам по закону?".Также в разделе рассказывается "Что ждет сотрудников заводов, попавших под санкции?", "Что будет с импортными лекарствами первой необходимости?", "Могут ли иностранные студенты расплачиваться картами международных платежных систем?" и "Какие иностранные товары могут исчезнуть с прилавков?".Читателям сайта поясняется, "Компенсируют ли стоимость авиабилетов на отмененные рейсы?", "Как получить QR-коды гражданам ДНР и ЛНР?", "Будут ли отменяться массовые и спортивные мероприятия?" и "Как помогут россиянам, застрявшим на российских курортах?".Кроме того, можно узнать "Могут ли отключить YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, Zoom, Google?", "Стоит ли россиянам опасаться блокировки работы карт Visa и Mastercard?", "Изменятся ли цены на пассажирские авиа и ж/д перевозки внутри страны и за границу?", "Как попасть домой, если находишься на юге России, а рейсы отменены?".Портал подготовил информацию по вопросам "Возможно ли отключение мобильной связи?", "Как текущая ситуация затронет промышленность?", "Как ситуация отразится на работе pay-сервисов в России?", "Возможен ли будет безналичный расчет, если отключат SWIFT?" и "Можно ли будет в этом году безопасно отдыхать на российских курортах?".
https://ria.ru/20220301/obuchenie-1775911333.html
https://ria.ru/20220301/produkty-1775870191.html
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775645933.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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Александра Покровская
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РИА Новости
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60
353
60
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, дмитрий чернышенко, технологии, whatsapp inc., facebook, swift
19:43 01.03.2022
 
Россиянам расскажут о работе банков, аэропортов и интернета

Объясняем.рф даст пояснения по десяткам запросов, волнующих россиян

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Портал "Объясняем.РФ" в разделе "Вопросы-ответы" дает пояснения по десяткам запросов, которые волнуют россиян в настоящий момент, в том числе про работу банков, аэропортов, школ, сбору денег, наличию продуктов в магазинах.
Во вторник вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что правительство запускает портал "Объясняем.РФ" в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам.
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Прием на учебу детей из Донбасса не повлияет на общую доступность обучения
На портале размещены ответы на самые актуальные вопросы граждан по всем сферам, которые были собраны из соцсетей в каждом регионе страны - от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений.
Любой желающий может найти ответы на вопросы: "Почему детей беженцев зачисляют в школы и сады в первую очередь?", "Часть зарплаты сотрудников бюджетных организаций могут удержать на помощь беженцам?", "С чем связаны сбои в работе портала госуслуг?", "Останутся ли все социальные выплаты, которые полагаются россиянам по закону?".
Также в разделе рассказывается "Что ждет сотрудников заводов, попавших под санкции?", "Что будет с импортными лекарствами первой необходимости?", "Могут ли иностранные студенты расплачиваться картами международных платежных систем?" и "Какие иностранные товары могут исчезнуть с прилавков?".
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Читателям сайта поясняется, "Компенсируют ли стоимость авиабилетов на отмененные рейсы?", "Как получить QR-коды гражданам ДНР и ЛНР?", "Будут ли отменяться массовые и спортивные мероприятия?" и "Как помогут россиянам, застрявшим на российских курортах?".
Кроме того, можно узнать "Могут ли отключить YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, Zoom, Google?", "Стоит ли россиянам опасаться блокировки работы карт Visa и Mastercard?", "Изменятся ли цены на пассажирские авиа и ж/д перевозки внутри страны и за границу?", "Как попасть домой, если находишься на юге России, а рейсы отменены?".
Портал подготовил информацию по вопросам "Возможно ли отключение мобильной связи?", "Как текущая ситуация затронет промышленность?", "Как ситуация отразится на работе pay-сервисов в России?", "Возможен ли будет безналичный расчет, если отключат SWIFT?" и "Можно ли будет в этом году безопасно отдыхать на российских курортах?".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияДмитрий ЧернышенкоТехнологииWhatsApp Inc.FacebookSWIFT
 
 
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