Россиянам расскажут о работе банков, аэропортов и интернета
Объясняем.рф даст пояснения по десяткам запросов, волнующих россиян
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Портал "Объясняем.РФ" в разделе "Вопросы-ответы" дает пояснения по десяткам запросов, которые волнуют россиян в настоящий момент, в том числе про работу банков, аэропортов, школ, сбору денег, наличию продуктов в магазинах.
Во вторник вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что правительство запускает портал "Объясняем.РФ" в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам.
На портале размещены ответы на самые актуальные вопросы граждан по всем сферам, которые были собраны из соцсетей в каждом регионе страны - от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений.
Любой желающий может найти ответы на вопросы: "Почему детей беженцев зачисляют в школы и сады в первую очередь?", "Часть зарплаты сотрудников бюджетных организаций могут удержать на помощь беженцам?", "С чем связаны сбои в работе портала госуслуг?", "Останутся ли все социальные выплаты, которые полагаются россиянам по закону?".
Также в разделе рассказывается "Что ждет сотрудников заводов, попавших под санкции?", "Что будет с импортными лекарствами первой необходимости?", "Могут ли иностранные студенты расплачиваться картами международных платежных систем?" и "Какие иностранные товары могут исчезнуть с прилавков?".
Кроме того, можно узнать "Могут ли отключить YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, Zoom, Google?", "Стоит ли россиянам опасаться блокировки работы карт Visa и Mastercard?", "Изменятся ли цены на пассажирские авиа и ж/д перевозки внутри страны и за границу?", "Как попасть домой, если находишься на юге России, а рейсы отменены?".
Портал подготовил информацию по вопросам "Возможно ли отключение мобильной связи?", "Как текущая ситуация затронет промышленность?", "Как ситуация отразится на работе pay-сервисов в России?", "Возможен ли будет безналичный расчет, если отключат SWIFT?" и "Можно ли будет в этом году безопасно отдыхать на российских курортах?".