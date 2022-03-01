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Прием на учебу детей из Донбасса не повлияет на общую доступность обучения
Прием на учебу детей из Донбасса не повлияет на общую доступность обучения - РИА Новости, 01.03.2022
Прием на учебу детей из Донбасса не повлияет на общую доступность обучения
Прием в детские сады, школы и колледжи учеников из ЛНР и ДНР не сказывается на общей доступности и качестве обучения, сообщается на сайте объясняем.рф. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:06
2022-03-01T19:06
общество
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Прием в детские сады, школы и колледжи учеников из ЛНР и ДНР не сказывается на общей доступности и качестве обучения, сообщается на сайте объясняем.рф."Минпросвещения России совместно с региональными властями обеспечивает возможность для прибывших детей продолжать образовательный процесс. При этом прием в детские сады, школы и колледжи новых учеников не сказывается на общей доступности и качестве обучения. Наша система образования готова к дополнительному приему детей без какого-либо ущерба для российских граждан", - говорится в сообщении.Отмечается, что российское законодательство гарантирует право каждого ребенка на образование. И любой ребенок, находящийся на территории России, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства и других обстоятельств, имеет право получать образование.
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общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
19:06 01.03.2022
 
Прием на учебу детей из Донбасса не повлияет на общую доступность обучения

Объясняем.рф: прием на учебу детей из Донбасса не повлияет на общую доступность обучения

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим в Белгород
Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим в Белгород - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим в Белгород
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Прием в детские сады, школы и колледжи учеников из ЛНР и ДНР не сказывается на общей доступности и качестве обучения, сообщается на сайте объясняем.рф.
"Минпросвещения России совместно с региональными властями обеспечивает возможность для прибывших детей продолжать образовательный процесс. При этом прием в детские сады, школы и колледжи новых учеников не сказывается на общей доступности и качестве обучения. Наша система образования готова к дополнительному приему детей без какого-либо ущерба для российских граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российское законодательство гарантирует право каждого ребенка на образование. И любой ребенок, находящийся на территории России, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства и других обстоятельств, имеет право получать образование.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 18:28
Центры занятости помогут устроиться на работу прибывшим из ДНР и ЛНР
 
ОбществоРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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