https://ria.ru/20220301/obuchenie-1775911333.html

Прием на учебу детей из Донбасса не повлияет на общую доступность обучения

Прием на учебу детей из Донбасса не повлияет на общую доступность обучения - РИА Новости, 01.03.2022

Прием на учебу детей из Донбасса не повлияет на общую доступность обучения

Прием в детские сады, школы и колледжи учеников из ЛНР и ДНР не сказывается на общей доступности и качестве обучения, сообщается на сайте объясняем.рф. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:06

2022-03-01T19:06

2022-03-01T19:06

общество

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Прием в детские сады, школы и колледжи учеников из ЛНР и ДНР не сказывается на общей доступности и качестве обучения, сообщается на сайте объясняем.рф."Минпросвещения России совместно с региональными властями обеспечивает возможность для прибывших детей продолжать образовательный процесс. При этом прием в детские сады, школы и колледжи новых учеников не сказывается на общей доступности и качестве обучения. Наша система образования готова к дополнительному приему детей без какого-либо ущерба для российских граждан", - говорится в сообщении.Отмечается, что российское законодательство гарантирует право каждого ребенка на образование. И любой ребенок, находящийся на территории России, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства и других обстоятельств, имеет право получать образование.

https://ria.ru/20220301/tsentry-1775901228.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)