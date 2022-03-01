https://ria.ru/20220301/obuchenie-1775911333.html
Прием на учебу детей из Донбасса не повлияет на общую доступность обучения
Прием на учебу детей из Донбасса не повлияет на общую доступность обучения - РИА Новости, 01.03.2022
Прием на учебу детей из Донбасса не повлияет на общую доступность обучения
Прием в детские сады, школы и колледжи учеников из ЛНР и ДНР не сказывается на общей доступности и качестве обучения, сообщается на сайте объясняем.рф. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:06
2022-03-01T19:06
2022-03-01T19:06
общество
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Прием в детские сады, школы и колледжи учеников из ЛНР и ДНР не сказывается на общей доступности и качестве обучения, сообщается на сайте объясняем.рф."Минпросвещения России совместно с региональными властями обеспечивает возможность для прибывших детей продолжать образовательный процесс. При этом прием в детские сады, школы и колледжи новых учеников не сказывается на общей доступности и качестве обучения. Наша система образования готова к дополнительному приему детей без какого-либо ущерба для российских граждан", - говорится в сообщении.Отмечается, что российское законодательство гарантирует право каждого ребенка на образование. И любой ребенок, находящийся на территории России, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства и других обстоятельств, имеет право получать образование.
https://ria.ru/20220301/tsentry-1775901228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Прием на учебу детей из Донбасса не повлияет на общую доступность обучения
Объясняем.рф: прием на учебу детей из Донбасса не повлияет на общую доступность обучения