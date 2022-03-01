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В ЛНР заявили о девяти обстрелах территории республики с начала суток

В ЛНР заявили о девяти обстрелах территории республики с начала суток - РИА Новости, 01.03.2022

В ЛНР заявили о девяти обстрелах территории республики с начала суток

Украинские войска с начала суток вторника девять раз обстреляли территорию Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель Народной... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T22:21

2022-03-01T22:21

2022-03-01T22:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала суток вторника девять раз обстреляли территорию Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."С начала текущих суток украинские боевики девять раз нарушили режим прекращения огня", - заявил Филипоненко.По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров и реактивных систем залпового огня "Град".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр, украина