23:56 01.03.2022 (обновлено: 00:59 02.03.2022)
В ДНР заявили об обстреле Донецка запрещенными снарядами
ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк запрещенными Минскими соглашениями снарядами
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина около жилого дома в Киевском районе Донецка, поврежденного в результате обстрела
Мужчина около жилого дома в Киевском районе Донецка, поврежденного в результате обстрела
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 миллиметра, которые запрещены минскими соглашениями, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... населенный пункт Невельское - город Донецк: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
27 февраля, 08:00Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины