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В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими войсками

В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 01.03.2022

В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими войсками

Город Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских войск, было выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:41

2022-03-01T17:41

2022-03-01T17:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Город Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских войск, было выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:35 - н.п. Марьинка - г. Донецк: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм.", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html

донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, украина