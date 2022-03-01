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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/obstrel-1775888715.html
В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими войсками
В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 01.03.2022
В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими войсками
Город Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских войск, было выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:41
2022-03-01T17:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Город Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских войск, было выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:35 - н.п. Марьинка - г. Донецк: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм.", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, украина
17:41 01.03.2022
 
В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими войсками

ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк, выпустили десять снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСгоревшие автомобили во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
Сгоревшие автомобили во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сгоревшие автомобили во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Город Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских войск, было выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:35 - н.п. Марьинка - г. Донецк: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм.", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:29
Чудовище, порожденное Майданом, должно быть уничтожено
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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