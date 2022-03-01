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В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими войсками
В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 01.03.2022
В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими войсками
Город Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских войск, было выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:41
2022-03-01T17:41
2022-03-01T17:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Город Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских войск, было выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:35 - н.п. Марьинка - г. Донецк: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм.", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, украина
В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими войсками
ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк, выпустили десять снарядов