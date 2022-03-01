https://ria.ru/20220301/obse-1775936021.html

Прибывшие в Россию представители ОБСЕ ждут указаний

Прибывшие в Россию представители ОБСЕ ждут указаний - РИА Новости, 01.03.2022

Прибывшие в Россию представители ОБСЕ ждут указаний

Представители миссии ОБСЕ, прибывшие из Донбасса в Ростовскую область, еще не знают, как долго они будут оставаться в регионе, и ждут дальнейших указаний,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T21:46

2022-03-01T21:46

2022-03-01T21:46

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Представители миссии ОБСЕ, прибывшие из Донбасса в Ростовскую область, еще не знают, как долго они будут оставаться в регионе, и ждут дальнейших указаний, передает корреспондент РИА Новости.Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли из Донбасса в Ростов-на-Дону во вторник. После того, как у них были отобраны ПЦР-тесты на коронавирус, они начали заселяться в гостиницу."Мы ждем дальнейших указаний", - сказал один из представителей миссии РИА Новости, отвечая на вопрос об их дальнейших планах. Он добавил, что пока не знает, как долго они пробудут в регионе.Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, обсе, ситуация в днр и лнр