https://ria.ru/20220301/obse-1775936021.html
Прибывшие в Россию представители ОБСЕ ждут указаний
Прибывшие в Россию представители ОБСЕ ждут указаний - РИА Новости, 01.03.2022
Прибывшие в Россию представители ОБСЕ ждут указаний
Представители миссии ОБСЕ, прибывшие из Донбасса в Ростовскую область, еще не знают, как долго они будут оставаться в регионе, и ждут дальнейших указаний,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T21:46
2022-03-01T21:46
2022-03-01T21:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
обсе
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775808924_0:128:3082:1862_1920x0_80_0_0_df526a4b4f95788ef8cf35df6e80fa9d.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Представители миссии ОБСЕ, прибывшие из Донбасса в Ростовскую область, еще не знают, как долго они будут оставаться в регионе, и ждут дальнейших указаний, передает корреспондент РИА Новости.Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли из Донбасса в Ростов-на-Дону во вторник. После того, как у них были отобраны ПЦР-тесты на коронавирус, они начали заселяться в гостиницу."Мы ждем дальнейших указаний", - сказал один из представителей миссии РИА Новости, отвечая на вопрос об их дальнейших планах. Он добавил, что пока не знает, как долго они пробудут в регионе.Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.
https://ria.ru/20220301/lnr-1775864676.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775808924_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_6c15929e10c3609aaff1de6fc866a503.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, обсе, ситуация в днр и лнр
Прибывшие в Россию представители ОБСЕ ждут указаний
Прибывшие из Донбасса в Ростовскую область представители ОБСЕ ждут дальнейших указаний
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Представители миссии ОБСЕ, прибывшие из Донбасса в Ростовскую область, еще не знают, как долго они будут оставаться в регионе, и ждут дальнейших указаний, передает корреспондент РИА Новости.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли из Донбасса в Ростов-на-Дону во вторник. После того, как у них были отобраны ПЦР-тесты на коронавирус, они начали заселяться в гостиницу.
"Мы ждем дальнейших указаний", - сказал один из представителей миссии РИА Новости, отвечая на вопрос об их дальнейших планах. Он добавил, что пока не знает, как долго они пробудут в регионе.
Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ
в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке
и Луганске
ждут эвакуации через РФ
. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид
сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины
как можно скорее.