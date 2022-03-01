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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/obse-1775936021.html
Прибывшие в Россию представители ОБСЕ ждут указаний
Прибывшие в Россию представители ОБСЕ ждут указаний - РИА Новости, 01.03.2022
Прибывшие в Россию представители ОБСЕ ждут указаний
Представители миссии ОБСЕ, прибывшие из Донбасса в Ростовскую область, еще не знают, как долго они будут оставаться в регионе, и ждут дальнейших указаний,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T21:46
2022-03-01T21:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
обсе
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Представители миссии ОБСЕ, прибывшие из Донбасса в Ростовскую область, еще не знают, как долго они будут оставаться в регионе, и ждут дальнейших указаний, передает корреспондент РИА Новости.Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли из Донбасса в Ростов-на-Дону во вторник. После того, как у них были отобраны ПЦР-тесты на коронавирус, они начали заселяться в гостиницу."Мы ждем дальнейших указаний", - сказал один из представителей миссии РИА Новости, отвечая на вопрос об их дальнейших планах. Он добавил, что пока не знает, как долго они пробудут в регионе.Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.
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в мире, россия, обсе, ситуация в днр и лнр
21:46 01.03.2022
 
Прибывшие в Россию представители ОБСЕ ждут указаний

Прибывшие из Донбасса в Ростовскую область представители ОБСЕ ждут дальнейших указаний

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Представители миссии ОБСЕ, прибывшие из Донбасса в Ростовскую область, еще не знают, как долго они будут оставаться в регионе, и ждут дальнейших указаний, передает корреспондент РИА Новости.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли из Донбасса в Ростов-на-Дону во вторник. После того, как у них были отобраны ПЦР-тесты на коронавирус, они начали заселяться в гостиницу.
"Мы ждем дальнейших указаний", - сказал один из представителей миссии РИА Новости, отвечая на вопрос об их дальнейших планах. Он добавил, что пока не знает, как долго они пробудут в регионе.
Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.
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