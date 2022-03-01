Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/obse-1775881380.html
Наблюдатели ОБСЕ из Донбасса прибыли в Ростов-на-Дону
Наблюдатели ОБСЕ из Донбасса прибыли в Ростов-на-Дону - РИА Новости, 01.03.2022
Наблюдатели ОБСЕ из Донбасса прибыли в Ростов-на-Дону
Наблюдатели ОБСЕ, которые находились на Донбассе, прибыли в Ростов-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:17
2022-03-01T17:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
обсе
ростов-на-дону
донбасс
ростовская область
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412345_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_4d4aeab6b6327babe445dccafffc370e.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ, которые находились на Донбассе, прибыли в Ростов-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости.Ранее источник сообщил агентству, что две колонны автомобилей с представителями ОБСЕ пересекают границу РФ в Ростовской области. В составе колонн 85 автомобилей со 146 представителями ОБСЕ, уточнял он.В настоящее время наблюдатели прибыли в Ростов-на-Дону в составе автоколонны.Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/lnr-1775864676.html
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
россия
ростов-на-дону
донбасс
ростовская область
луганская народная республика
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412345_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ce027e302baa685c295c77102f25bb52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, обсе, ростов-на-дону, донбасс, ростовская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, украина, донецкая народная республика
17:17 01.03.2022
 
Наблюдатели ОБСЕ из Донбасса прибыли в Ростов-на-Дону

В Ростов-на-Дону из Донбасса прибыли 85 автомобилей со 146 представителями ОБСЕ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ, которые находились на Донбассе, прибыли в Ростов-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее источник сообщил агентству, что две колонны автомобилей с представителями ОБСЕ пересекают границу РФ в Ростовской области. В составе колонн 85 автомобилей со 146 представителями ОБСЕ, уточнял он.
В настоящее время наблюдатели прибыли в Ростов-на-Дону в составе автоколонны.
Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Украинские военные в Луганской области. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 16:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Луганске не исключили атак ВСУ после отъезда наблюдателей ОБСЕ
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияОБСЕРостов-на-ДонуДонбассРостовская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВладимир ПутинУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала