https://ria.ru/20220301/obse-1775881380.html

Наблюдатели ОБСЕ из Донбасса прибыли в Ростов-на-Дону

Наблюдатели ОБСЕ из Донбасса прибыли в Ростов-на-Дону - РИА Новости, 01.03.2022

Наблюдатели ОБСЕ из Донбасса прибыли в Ростов-на-Дону

Наблюдатели ОБСЕ, которые находились на Донбассе, прибыли в Ростов-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:17

2022-03-01T17:17

2022-03-01T17:17

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ, которые находились на Донбассе, прибыли в Ростов-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости.Ранее источник сообщил агентству, что две колонны автомобилей с представителями ОБСЕ пересекают границу РФ в Ростовской области. В составе колонн 85 автомобилей со 146 представителями ОБСЕ, уточнял он.В настоящее время наблюдатели прибыли в Ростов-на-Дону в составе автоколонны.Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/lnr-1775864676.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

россия

ростов-на-дону

донбасс

ростовская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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