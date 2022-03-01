https://ria.ru/20220301/obse-1775881380.html
Наблюдатели ОБСЕ из Донбасса прибыли в Ростов-на-Дону
Наблюдатели ОБСЕ из Донбасса прибыли в Ростов-на-Дону - РИА Новости, 01.03.2022
Наблюдатели ОБСЕ из Донбасса прибыли в Ростов-на-Дону
Наблюдатели ОБСЕ, которые находились на Донбассе, прибыли в Ростов-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:17
2022-03-01T17:17
2022-03-01T17:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
обсе
ростов-на-дону
донбасс
ростовская область
луганская народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ, которые находились на Донбассе, прибыли в Ростов-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости.Ранее источник сообщил агентству, что две колонны автомобилей с представителями ОБСЕ пересекают границу РФ в Ростовской области. В составе колонн 85 автомобилей со 146 представителями ОБСЕ, уточнял он.В настоящее время наблюдатели прибыли в Ростов-на-Дону в составе автоколонны.Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/lnr-1775864676.html
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Наблюдатели ОБСЕ из Донбасса прибыли в Ростов-на-Дону
В Ростов-на-Дону из Донбасса прибыли 85 автомобилей со 146 представителями ОБСЕ