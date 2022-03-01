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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/obse-1775854874.html
Источник: первая колонна автомобилей ОБСЕ выехала в Ростов-на-Дону
Источник: первая колонна автомобилей ОБСЕ выехала в Ростов-на-Дону - РИА Новости, 01.03.2022
Источник: первая колонна автомобилей ОБСЕ выехала в Ростов-на-Дону
Одна из двух колонн с наблюдателями ОБСЕ, которые находились на Донбассе, пересекла границу и выдвинулись в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:45
2022-03-01T15:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
обсе
ростов-на-дону
хельга шмид
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Одна из двух колонн с наблюдателями ОБСЕ, которые находились на Донбассе, пересекла границу и выдвинулись в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."Одна из колонн уже выдвинулась от границы в Ростов-на-Дону", - сказал он, добавив, что вторая колонна еще проходит оформление.Ранее источник сообщил агентству, что в составе двух колонн 85 автомобилей со 146 представителями ОБСЕ.Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/dnr-1775839032.html
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в мире, россия, обсе, ростов-на-дону, хельга шмид
15:45 01.03.2022
 
Источник: первая колонна автомобилей ОБСЕ выехала в Ростов-на-Дону

Первая колонна с представителями ОБСЕ из Донбасса выдвинулась в Ростов-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики
Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Одна из двух колонн с наблюдателями ОБСЕ, которые находились на Донбассе, пересекла границу и выдвинулись в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Одна из колонн уже выдвинулась от границы в Ростов-на-Дону", - сказал он, добавив, что вторая колонна еще проходит оформление.
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР считают, что украинские военные усилят атаки после выезда ОБСЕ
Ранее источник сообщил агентству, что в составе двух колонн 85 автомобилей со 146 представителями ОБСЕ.
Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 08:30
В ЛНР прокомментировали решение об эвакуации СММ ОБСЕ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияОБСЕРостов-на-ДонуХельга Шмид
 
 
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