https://ria.ru/20220301/obse-1775854874.html

Источник: первая колонна автомобилей ОБСЕ выехала в Ростов-на-Дону

Источник: первая колонна автомобилей ОБСЕ выехала в Ростов-на-Дону - РИА Новости, 01.03.2022

Источник: первая колонна автомобилей ОБСЕ выехала в Ростов-на-Дону

Одна из двух колонн с наблюдателями ОБСЕ, которые находились на Донбассе, пересекла границу и выдвинулись в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:45

2022-03-01T15:45

2022-03-01T15:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

обсе

ростов-на-дону

хельга шмид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775818885_0:355:3009:2047_1920x0_80_0_0_39701e89f9c52201bca502a8376ca8d1.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Одна из двух колонн с наблюдателями ОБСЕ, которые находились на Донбассе, пересекла границу и выдвинулись в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."Одна из колонн уже выдвинулась от границы в Ростов-на-Дону", - сказал он, добавив, что вторая колонна еще проходит оформление.Ранее источник сообщил агентству, что в составе двух колонн 85 автомобилей со 146 представителями ОБСЕ.Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/dnr-1775839032.html

https://ria.ru/20220226/donbass-1775213114.html

россия

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, обсе, ростов-на-дону, хельга шмид