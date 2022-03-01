https://ria.ru/20220301/obse-1775854874.html
Источник: первая колонна автомобилей ОБСЕ выехала в Ростов-на-Дону
Источник: первая колонна автомобилей ОБСЕ выехала в Ростов-на-Дону - РИА Новости, 01.03.2022
Источник: первая колонна автомобилей ОБСЕ выехала в Ростов-на-Дону
Одна из двух колонн с наблюдателями ОБСЕ, которые находились на Донбассе, пересекла границу и выдвинулись в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:45
2022-03-01T15:45
2022-03-01T15:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
обсе
ростов-на-дону
хельга шмид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775818885_0:355:3009:2047_1920x0_80_0_0_39701e89f9c52201bca502a8376ca8d1.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Одна из двух колонн с наблюдателями ОБСЕ, которые находились на Донбассе, пересекла границу и выдвинулись в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."Одна из колонн уже выдвинулась от границы в Ростов-на-Дону", - сказал он, добавив, что вторая колонна еще проходит оформление.Ранее источник сообщил агентству, что в составе двух колонн 85 автомобилей со 146 представителями ОБСЕ.Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/dnr-1775839032.html
https://ria.ru/20220226/donbass-1775213114.html
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775818885_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_48c4cad2a23c07633da3ddcea32c798a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, обсе, ростов-на-дону, хельга шмид
Источник: первая колонна автомобилей ОБСЕ выехала в Ростов-на-Дону
Первая колонна с представителями ОБСЕ из Донбасса выдвинулась в Ростов-на-Дону