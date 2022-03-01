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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/obse-1775798163.html
Источник: первая колонна автомобилей ОБСЕ пересекла российскую границу
Источник: первая колонна автомобилей ОБСЕ пересекла российскую границу - РИА Новости, 01.03.2022
Источник: первая колонна автомобилей ОБСЕ пересекла российскую границу
Первая колонна примерно из 30 автомобилей с представителями ОБСЕ, которые находились на Донбассе, пересекает границу РФ в Ростовской области, сообщил РИА... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:00
2022-03-01T13:52
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
в мире
хельга шмид
здоровье - общество
луганск
донецк (донецкая область)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Первая колонна примерно из 30 автомобилей с представителями ОБСЕ, которые находились на Донбассе, пересекает границу РФ в Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."Порядка 30 автомобилей с представителями ОБСЕ пересекают границу РФ", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ранее они находились на Донбассе.Всего, по данным источника, в РФ ожидается прибытие 85 автомобилей со 146 представителями ОБСЕ.Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ из Украины как можно скорее.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганск
донецк (донецкая область)
россия
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признание днр и лнр в россии, в мире, хельга шмид, здоровье - общество, луганск, донецк (донецкая область), россия, обсе, ситуация в днр и лнр
13:00 01.03.2022 (обновлено: 13:52 01.03.2022)
 
Источник: первая колонна автомобилей ОБСЕ пересекла российскую границу

Первая колонна с представителями ОБСЕ из Донбасса пересекает российскую границу

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой народной республики
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Первая колонна примерно из 30 автомобилей с представителями ОБСЕ, которые находились на Донбассе, пересекает границу РФ в Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Порядка 30 автомобилей с представителями ОБСЕ пересекают границу РФ", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ранее они находились на Донбассе.
Всего, по данным источника, в РФ ожидается прибытие 85 автомобилей со 146 представителями ОБСЕ.
Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ из Украины как можно скорее.
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