https://ria.ru/20220301/obse-1775798163.html

Источник: первая колонна автомобилей ОБСЕ пересекла российскую границу

Источник: первая колонна автомобилей ОБСЕ пересекла российскую границу - РИА Новости, 01.03.2022

Источник: первая колонна автомобилей ОБСЕ пересекла российскую границу

Первая колонна примерно из 30 автомобилей с представителями ОБСЕ, которые находились на Донбассе, пересекает границу РФ в Ростовской области, сообщил РИА... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:00

2022-03-01T13:00

2022-03-01T13:52

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

в мире

хельга шмид

здоровье - общество

луганск

донецк (донецкая область)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Первая колонна примерно из 30 автомобилей с представителями ОБСЕ, которые находились на Донбассе, пересекает границу РФ в Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."Порядка 30 автомобилей с представителями ОБСЕ пересекают границу РФ", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ранее они находились на Донбассе.Всего, по данным источника, в РФ ожидается прибытие 85 автомобилей со 146 представителями ОБСЕ.Накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ из Украины как можно скорее.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мадина Моргоева

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