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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/obse-1775789989.html
ОБСЕ передавала Киеву координаты военных объектов в Донецке, заявил Басурин
ОБСЕ передавала Киеву координаты военных объектов в Донецке, заявил Басурин - РИА Новости, 01.03.2022
ОБСЕ передавала Киеву координаты военных объектов в Донецке, заявил Басурин
ДНР располагает данными, что представители ОБСЕ передавали координаты военных целей в Донецке вооруженным силам Украины, заявил во вторник представитель... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:37
2022-03-01T12:55
обострение ситуации в днр и лнр
обсе
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ДНР располагает данными, что представители ОБСЕ передавали координаты военных целей в Донецке вооруженным силам Украины, заявил во вторник представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."К нам попали документы, в которых указаны координаты, как они называли, военных целей - это то, что находилось на территории нашей республики. Почти половина этих координат была передана представителями миссии ОБСЕ. Может быть, они из-за этого решили сбежать?" - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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обсе, в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр
12:37 01.03.2022 (обновлено: 12:55 01.03.2022)
 
ОБСЕ передавала Киеву координаты военных объектов в Донецке, заявил Басурин

Представитель ДНР Басурин: ОБСЕ передавала Украине координаты военных объектов в Донецке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики
Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ДНР располагает данными, что представители ОБСЕ передавали координаты военных целей в Донецке вооруженным силам Украины, заявил во вторник представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
"К нам попали документы, в которых указаны координаты, как они называли, военных целей - это то, что находилось на территории нашей республики. Почти половина этих координат была передана представителями миссии ОБСЕ. Может быть, они из-за этого решили сбежать?" - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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