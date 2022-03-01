https://ria.ru/20220301/obse-1775789989.html

ОБСЕ передавала Киеву координаты военных объектов в Донецке, заявил Басурин

ОБСЕ передавала Киеву координаты военных объектов в Донецке, заявил Басурин - РИА Новости, 01.03.2022

ОБСЕ передавала Киеву координаты военных объектов в Донецке, заявил Басурин

ДНР располагает данными, что представители ОБСЕ передавали координаты военных целей в Донецке вооруженным силам Украины, заявил во вторник представитель... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:37

2022-03-01T12:37

2022-03-01T12:55

обострение ситуации в днр и лнр

обсе

в мире

донецкая народная республика

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ДНР располагает данными, что представители ОБСЕ передавали координаты военных целей в Донецке вооруженным силам Украины, заявил во вторник представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."К нам попали документы, в которых указаны координаты, как они называли, военных целей - это то, что находилось на территории нашей республики. Почти половина этих координат была передана представителями миссии ОБСЕ. Может быть, они из-за этого решили сбежать?" - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775750376.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

обсе, в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр