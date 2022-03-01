https://ria.ru/20220301/obse-1775789989.html
ОБСЕ передавала Киеву координаты военных объектов в Донецке, заявил Басурин
ОБСЕ передавала Киеву координаты военных объектов в Донецке, заявил Басурин - РИА Новости, 01.03.2022
ОБСЕ передавала Киеву координаты военных объектов в Донецке, заявил Басурин
ДНР располагает данными, что представители ОБСЕ передавали координаты военных целей в Донецке вооруженным силам Украины, заявил во вторник представитель... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:37
2022-03-01T12:37
2022-03-01T12:55
обострение ситуации в днр и лнр
обсе
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775744295_0:234:3075:1964_1920x0_80_0_0_07fd95fac7634babaac1caf1dd1cc0ee.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ДНР располагает данными, что представители ОБСЕ передавали координаты военных целей в Донецке вооруженным силам Украины, заявил во вторник представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."К нам попали документы, в которых указаны координаты, как они называли, военных целей - это то, что находилось на территории нашей республики. Почти половина этих координат была передана представителями миссии ОБСЕ. Может быть, они из-за этого решили сбежать?" - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775750376.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775744295_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_6096038560e658a889fd08823e56d4f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр
12:37 01.03.2022 (обновлено: 12:55 01.03.2022)
ОБСЕ передавала Киеву координаты военных объектов в Донецке, заявил Басурин
Представитель ДНР Басурин: ОБСЕ передавала Украине координаты военных объектов в Донецке