https://ria.ru/20220301/obse-1775737384.html

Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске

Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске - РИА Новости, 01.03.2022

Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске

Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске и выдвинулись в сторону России, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:42

2022-03-01T09:42

2022-03-01T16:15

обсе

луганск

луганская народная республика

россия

в мире

хельга шмид

донецк (донецкая область)

смм обсе

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ЛУГАНСК, 1 мар — РИА Новости. Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске и выдвинулись в сторону России, сообщили РИА Новости очевидцы."ОБСЕ покинули гостиницу и заморозили офис в Луганске. Выдвинулись в направлении России", — сообщили очевидцы.Накануне СММ ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через Россию. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.

https://ria.ru/20220301/donbass-1775736062.html

луганск

луганская народная республика

россия

донецк (донецкая область)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

обсе, луганск, луганская народная республика, россия, в мире, хельга шмид, донецк (донецкая область), смм обсе