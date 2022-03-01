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Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске
Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске - РИА Новости, 01.03.2022
Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске
Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске и выдвинулись в сторону России, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:42
2022-03-01T16:15
обсе
луганск
луганская народная республика
россия
в мире
хельга шмид
донецк (донецкая область)
смм обсе
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ЛУГАНСК, 1 мар — РИА Новости. Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске и выдвинулись в сторону России, сообщили РИА Новости очевидцы."ОБСЕ покинули гостиницу и заморозили офис в Луганске. Выдвинулись в направлении России", — сообщили очевидцы.Накануне СММ ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через Россию. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.
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луганск
луганская народная республика
россия
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обсе, луганск, луганская народная республика, россия, в мире, хельга шмид, донецк (донецкая область), смм обсе
09:42 01.03.2022 (обновлено: 16:15 01.03.2022)
 
Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске

Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске и выдвинулись по направлению к России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 мар — РИА Новости. Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске и выдвинулись в сторону России, сообщили РИА Новости очевидцы.
"ОБСЕ покинули гостиницу и заморозили офис в Луганске. Выдвинулись в направлении России", — сообщили очевидцы.
Накануне СММ ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через Россию. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.
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ОБСЕЛуганскЛуганская Народная РеспубликаРоссияВ миреХельга ШмидДонецк (Донецкая область)СММ ОБСЕ
 
 
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