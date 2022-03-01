https://ria.ru/20220301/obse-1775737384.html
Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске
Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске - РИА Новости, 01.03.2022
Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске
Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске и выдвинулись в сторону России, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:42
2022-03-01T09:42
2022-03-01T16:15
обсе
луганск
луганская народная республика
россия
в мире
хельга шмид
донецк (донецкая область)
смм обсе
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ЛУГАНСК, 1 мар — РИА Новости. Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске и выдвинулись в сторону России, сообщили РИА Новости очевидцы."ОБСЕ покинули гостиницу и заморозили офис в Луганске. Выдвинулись в направлении России", — сообщили очевидцы.Накануне СММ ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через Россию. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.
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луганск
луганская народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, луганск, луганская народная республика, россия, в мире, хельга шмид, донецк (донецкая область), смм обсе
09:42 01.03.2022 (обновлено: 16:15 01.03.2022)
Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске
Представители ОБСЕ покинули офис в Луганске и выдвинулись по направлению к России