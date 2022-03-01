https://ria.ru/20220301/oborona-1775793264.html

Лавров упрекнул США за размещение ядерного оружия в Европе

Лавров упрекнул США за размещение ядерного оружия в Европе - РИА Новости, 01.03.2022

Лавров упрекнул США за размещение ядерного оружия в Европе

Для Москвы неприемлемо, что ядерное оружие США находится в Европе, пора вернуть его домой, говорится в заявлении главы МИД России Сергея Лаврова на конференции... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:47

2022-03-01T12:47

2022-03-01T21:37

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

сша

россия

европа

нато

космос - риа наука

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Для Москвы неприемлемо, что ядерное оружие США находится в Европе, пора вернуть его домой, говорится в заявлении главы МИД России Сергея Лаврова на конференции по разоружению."Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие США. Сохраняется порочная практика "совместных ядерных миссий" с участием неядерных стран НАТО. В их рамках отрабатываются сценарии применения ядерного оружия по России. Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать", - сказал он.

https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775364384.html

сша

россия

европа

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой" Для Москвы неприемлемо, что ядерное оружие США находится в Европе, пора вернуть его домой, говорится в заявлении главы МИД России Сергея Лаврова на конференции по разоружению. 2022-03-01T12:47 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сша, россия, европа, нато, космос - риа наука