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Лавров упрекнул США за размещение ядерного оружия в Европе
Лавров упрекнул США за размещение ядерного оружия в Европе - РИА Новости, 01.03.2022
Лавров упрекнул США за размещение ядерного оружия в Европе
Для Москвы неприемлемо, что ядерное оружие США находится в Европе, пора вернуть его домой, говорится в заявлении главы МИД России Сергея Лаврова на конференции... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:47
2022-03-01T12:47
2022-03-01T21:37
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Для Москвы неприемлемо, что ядерное оружие США находится в Европе, пора вернуть его домой, говорится в заявлении главы МИД России Сергея Лаврова на конференции по разоружению."Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие США. Сохраняется порочная практика "совместных ядерных миссий" с участием неядерных стран НАТО. В их рамках отрабатываются сценарии применения ядерного оружия по России. Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать", - сказал он.
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Лавров: "Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой"
Для Москвы неприемлемо, что ядерное оружие США находится в Европе, пора вернуть его домой, говорится в заявлении главы МИД России Сергея Лаврова на конференции по разоружению.
2022-03-01T12:47
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сша, россия, европа, нато, космос - риа наука
12:47 01.03.2022 (обновлено: 21:37 01.03.2022)
Лавров упрекнул США за размещение ядерного оружия в Европе
Глава МИД России Сергей Лавров назвал размещение ядерного оружия США в Европе неприемлемым