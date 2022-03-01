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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220301/netflix-1775764617.html
Netflix отказался транслировать 20 российских телеканалов
Netflix отказался транслировать 20 российских телеканалов - РИА Новости, 01.03.2022
Netflix отказался транслировать 20 российских телеканалов
Стриминговый сервис Netflix отказался транслировать 20 российских телеканалов, несмотря на требование Роскомнадзора, сообщает журнал Variety. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:22
2022-03-01T11:22
медиавойны
антон силуанов
дмитрий песков
жозеп боррель
германия
россия
украина
центральный банк рф (цб рф)
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix отказался транслировать 20 российских телеканалов, несмотря на требование Роскомнадзора, сообщает журнал Variety.В декабре 2021 года Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. В реестр включаются сервисы с посещаемостью более 100 тысяч интернет-пользователей в сутки, ведомство решило включить туда Netflix, когда подписку на него оформили более 100 тысяч россиян. Попавшие в реестр сервисы по закону должны включить в свою библиотеку 20 российских федеральных телеканалов, включая Первый канал, НТВ и "Спас"."С учетом нынешней ситуации, мы не планируем добавлять эти каналы на наш сервис", - сообщил изданию представитель Netflix.По данным Variery, российский сегмент Netflix достаточно мал, в стране нет офисов и сотрудников компании.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
https://ria.ru/20220227/rbk-1775374175.html
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антон силуанов, дмитрий песков, жозеп боррель, германия, россия, украина, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
11:22 01.03.2022
 
Netflix отказался транслировать 20 российских телеканалов

Стриминговый сервис Netflix отказался транслировать 20 российских телеканалов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением эфирного шума
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Экран телевизора с изображением эфирного шума
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix отказался транслировать 20 российских телеканалов, несмотря на требование Роскомнадзора, сообщает журнал Variety.
В декабре 2021 года Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. В реестр включаются сервисы с посещаемостью более 100 тысяч интернет-пользователей в сутки, ведомство решило включить туда Netflix, когда подписку на него оформили более 100 тысяч россиян. Попавшие в реестр сервисы по закону должны включить в свою библиотеку 20 российских федеральных телеканалов, включая Первый канал, НТВ и "Спас".
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"С учетом нынешней ситуации, мы не планируем добавлять эти каналы на наш сервис", - сообщил изданию представитель Netflix.
По данным Variery, российский сегмент Netflix достаточно мал, в стране нет офисов и сотрудников компании.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
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Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
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