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Российские пользователи Netflix столкнулись с проблемой при оплате подписки
Российские пользователи Netflix столкнулись с проблемой при оплате подписки - РИА Новости, 01.03.2022
Российские пользователи Netflix столкнулись с проблемой при оплате подписки
Российские пользователи онлайн-кинотеатра Netflix столкнулись с невозможностью оплаты подписки на сервис картами попавших под западные санкции Сбербанка и... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:15
2022-03-01T09:15
экономика
япония
россия
сша
совкомбанк
альфа-банк
газпромбанк
netflix
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские пользователи онлайн-кинотеатра Netflix столкнулись с невозможностью оплаты подписки на сервис картами попавших под западные санкции Сбербанка и Альфа-банка, а также картами банка "Тинькофф". О такой проблеме сообщает корреспондент РИА Новости, а также Telegram-канал "Netflix Russia", объединяющий фанатов платформы."Российские пользователи Netflix не могут оплатить подписку банковскими картами "Тинькофф", Альфа-банка и Сбербанка", - пишут авторы канала. Корреспондент РИА Новости столкнулась с проблемами при оплате картами Сбербанка и "Тинькофф".Авторы "Netflix Russia" связывают это с возможными последствиями западных санкций в отношении России. "За последние несколько дней западные страны успели объявить о множестве санкций в отношении российских банков. Текущие проблемы могут быть связаны с началом действия ограничений", - говорится в сообщении.Однако, в отличие от Сбербанка и Альфа-банка, в отношении банка "Тинькофф" никакие ограничения со стороны иностранных государств не вводились. РИА Новости направило запрос в пресс-службу Netflix.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, под ограничения со стороны США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на операции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран, подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк "Открытие". В отношении Сбербанка были введены другие санкции: финансовые институты США должны были закрыть его корреспондентские счета и начать отклонять любые переводы с его участием.Кроме того, против РФ ввели ограничения на привлечение российскими компаниями и банками долгового и акционерного капитала. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и "Московского кредитного банка".Под санкции Евросоюза попали банки "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ. ЕС при этом планирует отключить банк России от SWIFT - международной системы межбанковских переводов, однако пока еще не составил их список. Санкции были введены и против Центрального банка РФ - Японией и Великобританией.
https://ria.ru/20220301/yaponiya-1775719309.html
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экономика, япония, россия, сша, совкомбанк, альфа-банк, газпромбанк, netflix
09:15 01.03.2022
 
Российские пользователи Netflix столкнулись с проблемой при оплате подписки

Российские пользователи сервиса Netflix столкнулись с проблемой при оплате подписки

© Depositphotos / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Depositphotos / Ivan Kruk
Онлайн-покупки
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские пользователи онлайн-кинотеатра Netflix столкнулись с невозможностью оплаты подписки на сервис картами попавших под западные санкции Сбербанка и Альфа-банка, а также картами банка "Тинькофф". О такой проблеме сообщает корреспондент РИА Новости, а также Telegram-канал "Netflix Russia", объединяющий фанатов платформы.
"Российские пользователи Netflix не могут оплатить подписку банковскими картами "Тинькофф", Альфа-банка и Сбербанка", - пишут авторы канала. Корреспондент РИА Новости столкнулась с проблемами при оплате картами Сбербанка и "Тинькофф".
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Авторы "Netflix Russia" связывают это с возможными последствиями западных санкций в отношении России. "За последние несколько дней западные страны успели объявить о множестве санкций в отношении российских банков. Текущие проблемы могут быть связаны с началом действия ограничений", - говорится в сообщении.
Однако, в отличие от Сбербанка и Альфа-банка, в отношении банка "Тинькофф" никакие ограничения со стороны иностранных государств не вводились. РИА Новости направило запрос в пресс-службу Netflix.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, под ограничения со стороны США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на операции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран, подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк "Открытие". В отношении Сбербанка были введены другие санкции: финансовые институты США должны были закрыть его корреспондентские счета и начать отклонять любые переводы с его участием.
Кроме того, против РФ ввели ограничения на привлечение российскими компаниями и банками долгового и акционерного капитала. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и "Московского кредитного банка".
Под санкции Евросоюза попали банки "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ. ЕС при этом планирует отключить банк России от SWIFT - международной системы межбанковских переводов, однако пока еще не составил их список. Санкции были введены и против Центрального банка РФ - Японией и Великобританией.
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