https://ria.ru/20220301/netflix-1775731584.html

Российские пользователи Netflix столкнулись с проблемой при оплате подписки

Российские пользователи Netflix столкнулись с проблемой при оплате подписки - РИА Новости, 01.03.2022

Российские пользователи Netflix столкнулись с проблемой при оплате подписки

Российские пользователи онлайн-кинотеатра Netflix столкнулись с невозможностью оплаты подписки на сервис картами попавших под западные санкции Сбербанка и... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:15

2022-03-01T09:15

2022-03-01T09:15

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские пользователи онлайн-кинотеатра Netflix столкнулись с невозможностью оплаты подписки на сервис картами попавших под западные санкции Сбербанка и Альфа-банка, а также картами банка "Тинькофф". О такой проблеме сообщает корреспондент РИА Новости, а также Telegram-канал "Netflix Russia", объединяющий фанатов платформы."Российские пользователи Netflix не могут оплатить подписку банковскими картами "Тинькофф", Альфа-банка и Сбербанка", - пишут авторы канала. Корреспондент РИА Новости столкнулась с проблемами при оплате картами Сбербанка и "Тинькофф".Авторы "Netflix Russia" связывают это с возможными последствиями западных санкций в отношении России. "За последние несколько дней западные страны успели объявить о множестве санкций в отношении российских банков. Текущие проблемы могут быть связаны с началом действия ограничений", - говорится в сообщении.Однако, в отличие от Сбербанка и Альфа-банка, в отношении банка "Тинькофф" никакие ограничения со стороны иностранных государств не вводились. РИА Новости направило запрос в пресс-службу Netflix.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, под ограничения со стороны США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на операции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран, подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк "Открытие". В отношении Сбербанка были введены другие санкции: финансовые институты США должны были закрыть его корреспондентские счета и начать отклонять любые переводы с его участием.Кроме того, против РФ ввели ограничения на привлечение российскими компаниями и банками долгового и акционерного капитала. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и "Московского кредитного банка".Под санкции Евросоюза попали банки "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ. ЕС при этом планирует отключить банк России от SWIFT - международной системы межбанковских переводов, однако пока еще не составил их список. Санкции были введены и против Центрального банка РФ - Японией и Великобританией.

https://ria.ru/20220301/yaponiya-1775719309.html

https://ria.ru/20220301/avtomobili-1775712899.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, япония, россия, сша, совкомбанк, альфа-банк, газпромбанк, netflix