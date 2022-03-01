https://ria.ru/20220301/nemiroff-1775796175.html

Nemiroff отозвал лицензию на производство алкоголя в России

Nemiroff отозвал лицензию на производство алкоголя в России - РИА Новости, 01.03.2022

Nemiroff отозвал лицензию на производство алкоголя в России

Украинская компания Nemiroff аннулировала лицензию на производство алкоголя в России. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:54

2022-03-01T12:54

2022-03-01T12:54

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

nemiroff (компания)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинская компания Nemiroff аннулировала лицензию на производство алкоголя в России."Компания Nemiroff отозвала лицензию на производство продукции под своим брендом в России. Юридические документы были отправлены в понедельник, 28 февраля", - говорится в заявлении компании, размещенном в Facebook.В нем отмечается, что такое решение принято в связи с военной операцией России на Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/alkogol-1775507432.html

https://ria.ru/20220228/volvo-1775638050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, nemiroff (компания)