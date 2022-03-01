https://ria.ru/20220301/neft-1775885354.html

Киев потребовал полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом

Киев потребовал полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом - РИА Новости, 01.03.2022

Киев потребовал полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев требует полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:31

2022-03-01T17:31

2022-03-01T17:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев требует полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом."Мы требуем полного эмбарго на торговлю кровавой российской нефтью и газом. Первые решения в этом направлении уже приняты Канадой и эта волна будет расти дальше", - сказал Кулеба во время онлайн-брифинга.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/gaz-1775624928.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии