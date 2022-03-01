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Киев потребовал полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом
Киев потребовал полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом - РИА Новости, 01.03.2022
Киев потребовал полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев требует полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:31
2022-03-01T17:31
2022-03-01T17:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев требует полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом."Мы требуем полного эмбарго на торговлю кровавой российской нефтью и газом. Первые решения в этом направлении уже приняты Канадой и эта волна будет расти дальше", - сказал Кулеба во время онлайн-брифинга.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/gaz-1775624928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
Киев потребовал полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом
Киев потребовал полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом