https://ria.ru/20220301/nedvizhimost-1775949522.html

Посольство России разберется с законностью изъятия недвижимости в Варшаве

Посольство России разберется с законностью изъятия недвижимости в Варшаве - РИА Новости, 01.03.2022

Посольство России разберется с законностью изъятия недвижимости в Варшаве

Посольство России в Польше будет разбираться с правовыми аспектами решения об изъятии недвижимости в Варшаве, заявил РИА Новости российский посол в Варшаве... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T23:52

2022-03-01T23:52

2022-03-01T23:52

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ВАРШАВА, 1 мар - РИА Новости. Посольство России в Польше будет разбираться с правовыми аспектами решения об изъятии недвижимости в Варшаве, заявил РИА Новости российский посол в Варшаве Сергей Андреев.Ранее польские власти сообщили, что начали процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве, в том числе здания школы при посольстве РФ."Мы услышали информацию, которая поступает нам по данному вопросу, и уже завтра будем разбираться с ее правовыми аспектами", - сказал глава российской дипмиссии."С этой ситуацией надо еще разобраться – на основании чего, какие документы, какие процедуры они планируют проводить", - добавил он."Что касается здания по улице Собеского, то оно пустует, а что касается нашей школы, то это ситуация совсем другая", - отметил Андреев.Во вторник вечером министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45".В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220301/posolstva-1775891529.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, польша, варшава, мид польши