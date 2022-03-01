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Посольство России разберется с законностью изъятия недвижимости в Варшаве
Посольство России разберется с законностью изъятия недвижимости в Варшаве - РИА Новости, 01.03.2022
Посольство России разберется с законностью изъятия недвижимости в Варшаве
Посольство России в Польше будет разбираться с правовыми аспектами решения об изъятии недвижимости в Варшаве, заявил РИА Новости российский посол в Варшаве... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T23:52
2022-03-01T23:52
в мире
россия
польша
варшава
мид польши
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ВАРШАВА, 1 мар - РИА Новости. Посольство России в Польше будет разбираться с правовыми аспектами решения об изъятии недвижимости в Варшаве, заявил РИА Новости российский посол в Варшаве Сергей Андреев.Ранее польские власти сообщили, что начали процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве, в том числе здания школы при посольстве РФ."Мы услышали информацию, которая поступает нам по данному вопросу, и уже завтра будем разбираться с ее правовыми аспектами", - сказал глава российской дипмиссии."С этой ситуацией надо еще разобраться – на основании чего, какие документы, какие процедуры они планируют проводить", - добавил он."Что касается здания по улице Собеского, то оно пустует, а что касается нашей школы, то это ситуация совсем другая", - отметил Андреев.Во вторник вечером министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45".В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
https://ria.ru/20220301/posolstva-1775891529.html
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в мире, россия, польша, варшава, мид польши
23:52 01.03.2022
 
Посольство России разберется с законностью изъятия недвижимости в Варшаве

Посол Андреев: дипведомство будет разбираться с законностью изъятия недвижимости в Варшаве

© Фото : Посольство России в ПольшеЗдание посольства России в Варшаве
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : Посольство России в Польше
Здание посольства России в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 мар - РИА Новости. Посольство России в Польше будет разбираться с правовыми аспектами решения об изъятии недвижимости в Варшаве, заявил РИА Новости российский посол в Варшаве Сергей Андреев.
Ранее польские власти сообщили, что начали процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве, в том числе здания школы при посольстве РФ.
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"Мы услышали информацию, которая поступает нам по данному вопросу, и уже завтра будем разбираться с ее правовыми аспектами", - сказал глава российской дипмиссии.
"С этой ситуацией надо еще разобраться – на основании чего, какие документы, какие процедуры они планируют проводить", - добавил он.
"Что касается здания по улице Собеского, то оно пустует, а что касается нашей школы, то это ситуация совсем другая", - отметил Андреев.
Во вторник вечером министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45".
В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
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